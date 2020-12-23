Yılbaşında oteller boş bungalovlar dolu

Neredekal.com Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş, pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçen turizm sektörünün, yılbaşı programlarını fırsata dönüştürmeye çalıştığını söyledi. Tatilcilere farklı konseptlerde yılbaşı kutlaması sunan otellerin rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 50 azalma yaşandığına dikkat çeken Özbaş, dört günlük kısıtlamanın açıklanmasının ardından rezervasyon talebinin yüzde 25 arttığını ifade etti.

Şirket verilerine göre, Ağva, Sapanca, Antalya, Abant bölgelerindeki otellerde en çok bungalov odalar tercih ediliyor. Airbnb’de yılbaşı için uygunlukları tükenmeye başlayan dağ evleri ve villaların fiyatları 4 gece için 2 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Otel rezervasyonu olanlara yasak muafiyeti sağlanmasına rağmen, birçok şirket yılbaşı yerine hafta sonu paketleri satmayı tercih ediyor.

Tek gecelik talepler de var

Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, şu anda yüzde 20 olan doluluklarının yılbaşında yüzde 50’ye ulaşabileceğini belirtti. Son günlerde talebin arttığına dikkat çeken Çakır, “Özellikle tek gecelik rezervasyonlarda ciddi artış var. İnsanlar 4 gün evde kalmaktansa, Bodrum’da otelde tatil yapmayı tercih ediyor. Yılbaşına doğru artış olacaktır. Doluluk oranının yüzde 50’lere çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Butik tatil tercih ediliyor

Kaz dağlarında bulunan Glamping’in sahibi Turgay Güner, bu yıl tatil alışkanlıklarının değiştiğini ve bunun yılbaşına da yansıdığına dikkat çekti. Güner, “Soğuk da olsa 3-5 arkadaş toplanıp gelme planları yapıyor. Sakin ve butik eğlence, bir arada geçirme fırsatı olarak değerlendirilecek. Bu yıl çok şey atlatıldı, insanların buna ihtiyacı olduğu anlaşılıyor” diye konuştu. Sakarya’da Ağaç Ev bungalov işletmecisi Gündüz Yayan “Bu yıl dağ evleri, ahşap bungalovlar çok tercih ediliyor. Biraz kar görme hevesiyle Sakarya ve Abant bölgeleri yılbaşında popüler” dedi.

Yılbaşında Bodrum’a akın var, kiralık villalar da doldu

Tatilcilerin özellikle Bodrum’a büyük bir ilgisi olduğunu belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, “Yılbaşında 5 yıldızlı oteller rezervasyonlarını doldurmaya başladı. Otellerde eğlence düzenlenmeyecek ancak, yılbaşı gecesi yemeği ve otel olanakları cazip geliyor” dedi. Yılbaşı nedeniyle yazlıklarına geri dönenlerin de olduğunu aktaran Alp, kiralık villalara da ilginin arttığına dikkat çekerek “Yılbaşında ev kiralamak isteyen birçok insan var. Boş yazlıklar ve haftalık kiralanan villalarda yer bulmak şu an çok zor. Bu villaların ücretleri birkaç hafta öncesine göre ikiye katlandı” diye konuştu.

Elite World Otelleri CEO’su Eyüp Babür, karantina ve müzik yasağı sonrasında iptallerin olmadığını belirterek, “Dolulukların geçen yıla kıyasla daha düşük seviyelerde. Ancak Sapanca’da doluluklar yüzde 50” dedi.

Yılbaşı otellerde sakin geçecek

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, şunları söyledi: “Yılbaşı dönemi ne kadar sakin geçerse geçsin, konaklama sektörü misafirleri için rutin faaliyetlerine devam edecek. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ esasları doğrultusunda sadece otellerde konaklayan misafirler için yemek servisi yapılabiliyor. Yabancı turist trafiğinde çok az da olsa bir talep canlanması bekliyorduk ancak Avrupa’da mutasyona uğramış COVID-19 haberleri ve alınan yeni tedbirler nedeniyle gelen son hava trafiği kapatmalarıyla bu artışın da gerçekleşmesini beklemiyoruz. Türkiye’de de oteller bu yılbaşı belki de tarihin en sakin yılbaşı akşamını geçirecek.”