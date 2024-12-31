Yılbaşında rezervasyon üçte bir arttı, yurt içi ve yurt dışı rotalar belli oldu!

Yılbaşı tatil dönemi için yapılan rezervasyonlardaki artış belli oldu.

biletbayisi.com'un verilerine göre rezervasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

İç pazarlarda İstanbul, Antalya ve İzmir ilk sıralarda yer alırken, kış turizmi açısından Kayseri (Erciyes) ve Erzurum (Palandöken) gibi kayak merkezleri öne çıktı.

Yurt dışında ise Avrupa şehirlerinden Paris, Roma, Londra ve Dubai yılbaşı dönemi için en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

Uçak biletlerine ek olarak 2024 yılbaşı tatil döneminde araç kiralama ve otobüs bileti satışlarında da artış gözlemleniyor.