Yılda 1.3 milyon kazanan taksiciler yüzde 10'a zamma razı oldu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da taksi ücretlerinde yeni bir artış hazırlığı yapılıyor. Resmi makamlara sunulan düzenleme taslağına göre, yolculukların toplam maliyetini yükseltecek çeşitli taksimetre değişiklikleri devreye girecek.

Düzenleme, ülke genelinde büyüyen şoför açığı nedeniyle sektöre nefes aldıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açılış 100 metre kısalacak

Plan, taksilerin 500 yenlik (yaklaşık 136 TL) açılış ücretini değiştirmiyor. Ancak bu ücretle gidilebilen mesafe kısalıyor. Mevcut sistemde yolcular, açılış ücretiyle 1,1 kilometre gidebilirken yeni düzenlemede bu mesafe 1 kilometreye düşürülecek. Böylece taksimetre daha erken devreye girecek ve toplam ücret daha hızlı artacak.

Taksimetre daha sık yazacak

Şu anda Tokyo’da açılış mesafesinden sonra taksimetre her 255 metrede bir 100 yen (27 TL) yazıyor. Yeni planda bu aralık 232 metreye indirilecek. Bu değişiklik, özellikle orta mesafeli yolculuklarda ücret artışının daha belirgin hissedilmesine yol açacak.

Dur-kalk maliyeti yolcuya yansıyacak

Yoğun trafik gibi taksinin hızının 10 km/saatin altına düştüğü durumlarda uygulanan zaman tarifesi de değişiyor. Mevcut sistemde 95 saniyede bir 100 yen yazılırken, yeni düzenlemeyle bu süre 85 saniyeye çekilecek. Yani dur-kalk trafikte bekleme maliyeti yolcuya daha hızlı yansıyacak.

200 yen fazla ödeyecekler

Tokyo metro istasyonundan Sensoji Tapınağı’na yapılan yaklaşık 4,6 kilometrelik bir yolculuk, mevcut tarifede 1900 yen (518 TL) tutarken yeni sistemde 2 bin 100 yene (572 TL) yükselmiş olacak.

Bakanlık, zam planıyla taksi şoförlerinin maaşlarının artırılmasını ve yükselen benzin fiyatlarına karşı sektörün desteklenmesini istiyor.

Japonya Kiralık Taksi Dernekleri Federasyonu verilerine göre Tokyo’da taksi sürücülerinin ortalama yıllık geliri 5 milyon yen (1 milyon 362 bin 629 TL) oldu. Bu rakam, şehir genelinde tüm sektörlerin ortalaması olan 6,4 milyon yenin (1 milyon 744 bin 165) altında.

Ücret artışının arka planında ülke çapında büyüyen taksi sürücüsü açığı bulunuyor. Yaşlanan sürücü nüfusu, emeklilikler ve sektöre yeni girişlerin azalması bu açığı derinleştiriyor. COVID-19 döneminde talebin düşmesiyle çok sayıda sürücünün işi bırakması da etkili oldu.

Tokyo’da son büyük taksi zammı 2022’de yapılmış; açılış ücreti 420 yenden (114 TL) 500 yene (136 TL) yükselmişti.

İstanbul’da taksi ücretleri ne kadar?

İstanbul'da en son Eylül 2025'te yapılan zamla taksi ücretleri şu seviyeye çıktı:

- Açılış ücreti: 54,50 TL

- Kilometre başı: 36,30 TL

- Kısa mesafe (indi-bindi): 175 TL

Eyüp Aksu: Yüzde 30 zam olabilir

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçen yılın son günlerinde taksi ücretlerine yönelik zam talebinin ilgili kurumlara iletildiğini açıkladı. Aksu, talebin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunulduğunu belirtti.

Zam talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksu, net bir oran belirlemediklerini ancak ekonomik göstergelerin dikkate alındığını vurguladı. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da sunduk ancak net bir oran belirtmedik. Enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik açısından bir talepte bulunduk. Bizim zam beklentimiz en az yüzde 30 seviyesinde. Daha yüksek bir artış beklentimiz var ancak en az yüzde 30 zam olabilir.”