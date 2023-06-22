Yıldırım: Bir an önce rasyonel politikalara geçilmesini bekliyoruz

Toplantıda konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Kabine kuruldu, ekonomi yönetimindeki isimler belli oldu. Bir an önce ekonomik istikrarın tesisini sağlayacak, makroekonomik göstergelerimizin iyileşmesine katkı sunacak ekonomi programının açıklanmasını bekliyoruz. Makro göstergeler ne yazık ki son yılların en sıkıntılı dönemini yaşadığımızı gösteriyor. Yeni kabinenin önünde yoğun ve zorlu bir süreç var” dedi.

Ekonomik iyileşmenin zaman alacağını ve zorlu olacağını da ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, birbiriyle uyumlu, uluslararası kabul görmüş rasyonel para ve maliye politikalarının kararlılıkla uygulanmasıyla tüm sorunların çözüme kavuşabileceğini söyleyerek, “Finansal istikrarı sağlayacak politikalar devreye alınsın ki reel kesim de kendi fiyatlamalarını yapabilsin, finansmana ulaşabilsin yani reel kesim sağlığa kavuşsun… Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın önü açılsın. İş dünyası olarak, bir an önce sayın bakanın sinyalini verdiği ‘rasyonel politikalara’ geçilmesini bekliyoruz” diye ekledi.

Para politikası merakla bekleniyor

Merkez Bankasının alacağı para politikası kararının hem ulusal hem de küresel piyasalar açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, kararların daha serbest politikalara geçişte önemli bir aşama olacağını belirtti. Konuşmasında asgari ücrete de değinen Yıldırım, açıklanacak rakamlar 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendireceğini belirterek, karar her ne olursa olsun vergi dilimlerinin de gözden geçirilerek çalışanlar ve işverenler üzerinde ilave vergi yükü oluşturulmaması gerektiğini vurguladı.