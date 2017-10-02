Yıldırım: Çalışma hayatında yeni düzenlemeler yolda

02 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de çalışma hayatıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir dizi düzenlemenin yapılacağını söyledi. Yıldırım, karşılıklı mütabakatla işçi, işveren, sendika, taşeron kesimleriyle görüşülerek, bazı alanlarda yaşanan sorunlara ortak bir çözüm bulunacağını bildirdi.

"Sendikalaşmaktan korkmayın"

Yıldırım, "Bize göre kalkınmanın en önemli unsuru. Elde ettiğiniz grafikler değil, vatandaşlarınızın mutluluğu ve refahı" ifadesini kullandı. Yıldırım şöyle konuştu: "Bizim politikalarımızın esası insanları mutlu etmek ve yaşam kalitelerini artırmak. Bu yüzden de sendikalaşmaktan korkmayın. Hiç de zararı yok. Yeter ki olaylara bakış ortak olsun. Zıtlaşmak ile değil, inatlaşmakla değil. Sendikacılık ideolojik anlaşmama anlamına gelmemeli, sendikacılık temsil ettiğimiz işçilerin hakkını hukukunu her şartta savunmak, ülkenin şartlarını gözardı etmemek, işveren-işçi-iş gerçeğini gözardı etmemek. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı bütün kesimlerin kesimlerini özgürce ifade etmesine imkan tanınmasıdır."

"İşsizliği makul oranlara çekmeyi hedefliyoruz"

Yıldırım şu ifadelerini kullandı: "Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız; daha fazla, daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır. Burada çalışma barışı ve çalışanlarımızın huzuru, bizim önceliğimizdir. Bu amaca yönelik olarak bir yandan ekonomi büyürken, diğer yandan mevcut iş gücü potansiyelimizin niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz."

"En doğal hakkımız"

Başbakan Yıldırım, "Devlet içinde, yargıda, orduda, poliste, bürokraside yuvalanan ve bu darbe girişimi içinde olanlarla öyle veya böyle ilişkide olan bu unsurların da temizlenmesi bir ülkenin en doğal hakkıdır." diye konuştu.

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına yapılmış en alçak, en ağır saldırıdır" diyen Yıldırım, "FETÖ terör örgütünün ülkemizde asker içinde, bürokraside, yargıda, poliste, ticaret hayatında yıllardan beri yetiştirdiği, geliştirdiği sakat ruhlar, sakat kafalarla, aklını kiraya vermiş insanlarla, devletin tankını, uçağını, topunu, tüfeğini çalarak milletin üzerine doğrultması suretiyle, seçilmiş Hükümeti, seçilmiş Cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, ülkede bir darbe rejimi getirmek için başlattığı kalkışma, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türk milletinin asil duruşu, silahlara karşı hayatını ortaya koymasıyla birlikte başarısız hale gelmiştir. Demokrasimiz kurtulmuştur, Türkiye'nin karanlığa gömülmesinin önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bölgemiz ve ülkelerimizin huzuru için, istikrarı için, toplumsal barışı için yapmamız gereken şey; vatandaşımızın sesine kulak vermek, birlikte çalışmak. Tüm değişim unsurlarını dikkate alarak insanlarımıza çalışacakları iyi bir iş imkanı oluşturmak her hükümetin görevi olmalı." dedi.

"Faturayı biz ödüyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye burada üstlendiği misyon itibarıyla bir yandan Suriye'de, Irak'ta ve Ortadoğu'da cereyan eden otorite boşluğundan kaynaklanan terör faaliyetlerinin Balkanlar'a, Avrupa'ya yayılmasını önlediği gibi bir yandan da Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi için büyük bir gayret içindedir. Diğer partner ülkelerle İran'la, Rusya'yla Avrupa koalisyon ülkeleriyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü buradaki gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Kudüs'te, Filistin'de her türlü istikrarsızlığın birinci derecedeki faturasını Türkiye ödüyor. Bu faturayı bunu ödüyoruz. Ama bunu Avrupalı dostlarımıza ödetmemek için büyük bir fedakarlık gösteriyoruz. Ege Denizi'nden, kara yolundan Avrupa'ya mülteci geçişlerini, günlük 3 bin, 3 bin 500'lerden sıfıra indirdik. Bütün bu fedakarlıkların görülmesini beklerken halen sitem dolu sözler; hala darbenin arkasındaki FETÖ unsurlarına, ülkemizi bölmeye çalışan PKK terör örgütü sempatizanlarına kucak açılması, onlara alan açılması, doğrusu bizi üzüyor. Bunu dostlarımıza hep söylüyoruz." şeklinde konuştu.