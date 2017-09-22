Yıldırım: Taşeron çalışmamız tamamlanmak üzere

22 Eylül 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'i ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Türk-İş'e gelip taşeron konusunu konuşmamak olmaz. Bu konu için uzun süreden beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bir çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız. Taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışma çeşitli alternatifler ile tamamlanmak üzere. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşülecek. Var olan sonuç kamuoyu ile paylaşılacak" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin güvenlik meselesidir"

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum konusunda, "Şunu açıkça söyleyeyim. Bu referandum kararı ve referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye, ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası anlaşmalardan, ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır, tereddüt göstermez" şeklinde konuştu.

"Bölge için hiç hayırlı olmaz"

Bir çağrı daha yapan Başbakan Yıldırım, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz" dedi.

"Tezkere asker gönderme hakkını veriyor"

TBMM'de yarın görüşülecek Başbakanlık tezkeresiyle ilgili de yorumda bulunan Başbakan Yıldırım, "Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor" ifadelerini kullandı.

"Daha sonraki Bakanlar Kurulunda görüşülecek"

Yıldırım, liselere geçişte uygulanacak yöntem hakkında, "Öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. TEOG yerine geçecek uygulamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, çalışmaları alternatifli olarak sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulunda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulunda konuyu görüşmüş olacağız." diye konuştu.

Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddiası

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin bugün açıklama yapacaklarını bildirdi.