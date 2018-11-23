Yıldırım: Trump dünyanın ayarını bozdu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD’de son yapılan başkanlık seçimlerinden sonra dünyanın ayarının bozulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci ise, "Dolara olan talebin artması, doların değer kazanması sürdürebilir olmayacaktır." dedi.
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