Yıldırım: Yem ve mazota büyük destek geliyor

06 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Kırşehir İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz" diye konuştu.

"15 yıl içinde ihracatta en iyi ikinci seviyeyi bu yıl yakaladık" ifadelerini kullanan Yıldırım, "157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız" dedi.