Yıldız basketbolcu tahmin şirketine ortak oldu!

NBA’deki başarılarını iş dünyasına taşıyan Giannis Antetokounmpo, yatırım alanındaki etkisini büyütüyor. Milwaukee Bucks formasıyla şampiyonluk yaşayan yıldız isim, ABD merkezli tahmin ve etkinlik işlem platformu Kalshi’ye ortak olduğunu duyurdu. Antetokounmpo’nun iş dünyasındaki atılımları bununla da sınırlı kalmadı.

Kalshi’ye ortak oldu

Antetokounmpo, X platformunda yaptığı kısa açıklamayla Kalshi’ye hissedar olarak katıldığını açıkladı. Şirket, yıldız oyuncunun aynı zamanda pazarlama çalışmaları, canlı etkinlikler ve promosyon faaliyetlerinde aktif rol alacağını doğruladı.

Business Insider’a göre Kalshi’nin yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve Coinbase Ventures gibi dev fonlar bulunuyor.

Antetokounmpo yaptığı açıklamada, “Bu fon yalnızca sermaye ile ilgili değil. Ortaklıklar kurmak ve ağımı genişletmekle ilgili” ifadelerini kullandı.

ScorePlay’e yatırım yaptı

Birkaç ay sonra Giannis, spor organizasyonlarının maç görüntülerini ve özetlerini yönetmesine yardımcı olan yapay zekâ platformu ScorePlay’e yatırım yaptı.

ScorePlay, NBA, NHL ve Major League Soccer dahil olmak üzere dünya genelinde 200’den fazla takım ve lig tarafından kullanılıyor.

Antetokounmpo ailesinin ticari faaliyetlerinin merkezinde aile ofisi Ante Inc. yer alıyor. Yatırımlar, sponsorluk anlaşmaları ve ticari girişimler bu yapı üzerinden yönetiliyor.

Giannis şirketin başkanlığını yürütürken, kardeşleri de stratejik karar süreçlerinde aktif rol alıyor.

Perakendeden gayrimenkule

Aile, Temmuz ayında spor ve perakende alanının ötesine geçerek Synergy Care girişimini başlattı. Antetokounbros Limited tek hissedar olarak listelenirken, Alex Emeka Antetokounmpo genel müdür olarak atandı.

Ayrıca aile, Aralık 2024’te Atina yakınlarındaki Rentis bölgesinde bulunan Village alışveriş merkezini satın alan yatırım grubunda da yer aldı.

Antetokounbros markası büyüyor

Ante Inc. aracılığıyla Antetokounbros perakende markası hayata geçirildi. Marka, Atina Uluslararası Havalimanı’nda, Milwaukee’de ve Atina’nın Ermou Caddesi’nde mağazalar açtı.

Aynı zamanda global e-ticaret platformu antetokounbros.com da faaliyete geçti.

Enerji, sağlık ve ESG yatırımları

Antetokounmpo ailesinin yatırım portföyü moda perakendesinin ötesine uzanıyor. Yunanistan’daki önemli adımlardan biri Hellenic Wineries’in satın alınması oldu.

Ante Inc. ayrıca enerji teknolojisi şirketi Flexpower’a, futbol ve beyzbol spor kulüplerine, sağlık girişimlerine ve çevresel-sosyal-yönetişim (ESG) odaklı yeşil yatırım fonlarına yatırım yaptı.