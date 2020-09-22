Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü: 2020’yi ‘insana yatırım yılı’ ilan ettik

22 Eylül 2020

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, gıda ve perakende iş alanlarına odaklanma stratejisi doğrultusunda 2019’da gerçekleştirdikleri 65 milyar liralık başarılı ciro performansını bu yıl da koruduklarını dile getirerek, “2020’ye, ülke ekonomisine katkı sunarak global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve çift haneli büyüme hedefleriyle başladık” dedi. Bu hedeflere paralel olarak, beklenmedik şekilde gelişen pandemi gündemine rağmen, yılın ilk yarısında tüm operasyonları başarıyla yöneterek Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sunmayı sürdürdüklerini anlatan Tütüncü, yılın ilk yarısında 2019’un aynı dönemine göre konsolide ciroda yüzde 18, FAVÖK seviyesinde ise yüzde 16 artış elde ettiklerini bildirdi.

Pandemide 5 bin 300 kişiyi istihdam etti

Tütüncü, söz konusu dönemde grup şirketleriyle birlikte ülke genelinde toplam 5 bin 300 kişiye yeni istihdam sağladıklarını, yurt içi çalışan sayısının 51 bine yükseldiğini aktardı. Tütüncü, 2020’nin, Yıldız Holding’de "insana yatırım yılı” olarak anılacağını belirterek, kendini işinin geleceğini hazırlayan yeni nesil liderlerin, hayata bambaşka bakan uzmanların yetişeceğini söyledi. Mehmet Tütüncü, özellikle büyümede öne çıkan gıda ve perakende segmentlerinde istihdamı artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknoloji ve e-ticaret organizasyonları için yıl sonunda işe alım hedeflediğimiz birçok pozisyonu öne çektik, ek pozisyonlar oluşturduk. Yoğun seyahat içeren bazı fonksiyonlarımız dışında işe alımları ertelediğimiz bir pozisyon olmadı. Yıl sonuna kadar bilgi teknolojileri, finans, strateji, satış, pazarlama, insan kaynakları ve kurumsal iletişim gibi farklı fonksiyonlarımızda işe alımları sürdüreceğiz. Yeni mezunların yanı sıra orta ve üst düzey yöneticiler de istihdam edeceğiz."

İlk yarıda 330 milyon dolarlık ihracat

Yıldız Holding Üst Yöneticisi Tütüncü, 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ilk altı ayda 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Tütüncü, “ Yıl sonuna kadar ihracat oranımızı, önceki yıla göre çift haneli büyümeyle tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda Batı Afrika ülkeleri, Orta Doğu ve Amerika pazarlarında büyürken, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa’da da satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Son 5 yılda 3,8 milyar liralık yatırım yaptık”

Mehmet Tütüncü, "Güçlü Türkiye" hedefine katkı sunacak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, son beş yılda toplam 3,8 milyar TL yatırım yaptıklarını, bu yıl için 800 milyon liralık yatırım bütçelediklerini söyledi. Yurt dışı gelirleriyle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptıklarını hatırlatan Tütüncü, böylece Yıldız Holding olarak 2018’den bu yana bankalara toplam 2 milyar 561 milyon dolar ödeme yaparak yükümlülüklerini eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdiklerini bildirdi. Tütüncü, bu yatırımlarla beraber Şok Marketler’in mağaza sayısını 8 bine, Bizim Toptan’ınkini ise 179’a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, yeni kurdukları anonim şirketleri SEÇ Marketçilik’in bayi sayısını da binin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını, bu artışların yeni istihdamları beraberinde getireceğini bildirdi.