Yıldız Holding'den açıklama: Cumhurbaşkanımızla aynı fikirdeyiz, denetim artmalı

KERİM ÜLKER

Gıda ve tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat artışları gündem olmaya devam ediyor. Önceki gün Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta fiyat artışlarıyla ilgili denetimin artması gerektiğini ifade etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de yaptığı "5 tane zincir marketin topladığı ürünlerle piyasa altüst oluyor" açıklaması peşpeşe geldi.

Murat Ülker'in 22 Eylül'de gazetecilerle yaptığı açıklamanın bugün medyada yer bulması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün gece yaptığı açıklamalar bazı medya kuruluşlarında da farklı şekilde yorumlandı. Ülker'in daha önce yaptığı açıklamaların bir yanıt olarak lanse edilmesinin ardından Yıldız Holding'i arayarak bilgi almak istedim.

Toplantı 2 gün önceydi

Verilen bilgide Murat Ülker'in düzenlediği toplantının 2 gün önce yapıldığı, herhangi bir yanıt niteliği taşımasını mümkün olmadığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada da şu ifade yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.

Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.

Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."