‘Yıldız’ müşteri sadece getiriye bakmıyor
Türk bankacılık sektöründe 1989 yılından bu yana özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmeti veren 2007 yılında ise Yıldız Bankacılığı birimini kuran Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine sunduğu ürün yepazesini genişletiyor. Sürdürülebilirlik ve sanat ön planda.
Özlem SARSIN
ozlem.sarsin@dunya.com
Bugünün bankacılık dünyasında müşteri getiri arayışının yanı sıra kredi, kart ve sosyal deneyimlerle ‘ayrıcalıklar’ dünyasına da adım atmak istiyor. Bugün özellikle 1 milyon TL’den fazla mevduatı olan müşteri açısından finansal danışmanlıktan, sanat ve sürdürülebilirlik gibi konularda verilen hizmetler tercih sebebi haline geldi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ile TEB Perakende Bankacılık Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve CRM Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında, Yıldız Bankacılık müşterilerine özel ürün ve hizmetlerin yanı sıra bankanın bu segmentteki stratejik yaklaşımı paylaşıldı.
TEB 1989 yılından bu yana özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmeti verirken 2007 yılından bu yana Yıldız Bankacılığı hizmeti sunuyor.
“Pek çok ‘ilk’e imza atıyoruz”
TEB Yıldız Bankacılık programın için düzenlenen basın toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları söyledi: “TEB olarak uzun yıllardır Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen oyuncularından biriyiz. Faaliyetlerimizle ülkemizin ekonomik büyümesine ve reel sektöre katkı sağlıyor, sektörümüzde öncü işlere ve pek çok ‘ilk’e imza atıyoruz. Türkiye’de özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetlerini gerçek anlamda başlatan ilk banka olmaktan gurur duyuyoruz. 1989’dan bu yana hizmet verdiğimiz bu alanda güvenilir ve tutarlı çizgimizle büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet geliştiriyor; varlık yönetimi uzmanlığımızla uzun vadeli ve fark yaratan çözümler sunuyoruz.”
Verilen bilgiye göre dijital aktifliği giderek artan Yıldız Bankacılık müşterilerinin dijital bankacılığı kullanma oranı son beş yılda beş yılda yüzde 65’ten yüzde 85’e ulaştı.
“Sadece finansal ürün yetmez”
Bir bankada varlığı tutmak için sadece finansal ürün getirisinin yetmediğine işaret eden TEB Perakende Bankacılık Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve CRM Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ise “Hepimiz sosyal bireyleriz. Günümüzde sadece temel avantajlar değil, kültür ve sanat alanında da aslında marka olarak sevdiğiniz bankanın ne yaptığını görmek istiyorsunuz. Biz sürdürülebilirliği inandığımız için yapıyoruz” dedi. Şubeye gitmeyen Yıldız Bankacılık müşterileri için de finansal uzmanlığı dijitale taşıdıklarını da kaydeden Telekoğlu, Marifetli Hesap ile de pazar lideri olduklarını dile getirdi. Telekoğlu, “En büyük Marifetli Hesap hacmini rakamını taşıyan, günlük tasarruf yapmayı sağlayan bankayız. Biriktirmek ailede başlar. Her şeyin başı biriktirmekte dediğimiz Aile Akademisi’nin ana sloganıdır” diye konuştu.
Türkiye’nin kredi kartında Avrupa’nın ‘dahi’ ülkesi olduğunun da altını çizen ifade eden Telekoğlu, Yıldız ve Özel Bankacılık müşterilerini dinleyerek CEPTETEB’i dizayn ettiklerini de anlattı. TEB’in sürdürülebilirliği odağına aldığında bunu uçtan uca tüm hizmet noktalarında birer çıktı haline getirdiğine de işaret eden Telekoğlu,, plastik kredi kartı kullanımında materyal değişiminden basılı ekstre kullanımını azaltmaya kadar pek çok noktada yönlendirme yaptıklarını kaydetti. “Basılı ekstre oranını son 5 sene içinde yüzde 30’lardan yüzde 3’lere düşürdük” diyen Telekoğlu, ayrıca sürdürülebilir toplum hedefleri kapsamında finansal okur yazarlık ve iklim okur yazarlığı konusundaki çalışmalarına da değindi. Telekoğlu,, “Gençlerimize, çocuklarımıza finansal okur yazarlık eğitimi veriyoruz. Bu konuya çok özeniyoruz. Çocuklarımıza 6-7 yaşlarında, bugünün dünyasına uygun görsellerle birikimin önemini anlattık. UNİCEF ile birlikte de iklim okur yazarlığı verdik. Tüm bu çalışmalarımızın sonunda 20 milyonun üzerinde insana ulaştık. Ayrıca kadın girişimlere de destekler veriyoruz” dedi.
Mendi: Sürdürülebilirliğe katkı sunan adımlar atmaya da önem veriyoruz
TEB Yıldız Bankacılık programıyla özel bankacılık segmentinde fark yarattıklarını ifade eden Gökhan Mendi şöyle devam etti: “Bu programla, TEB bünyesindeki toplam finansal varlığı 1 milyon TL’nin üzerinde olan müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Yıldız Bankacılık müşterilerimiz Yatırım Danışmanlığı hizmetimizle farklı ürün alternatifleri hakkında ücretsiz, profesyonel yatırım hizmeti alabiliyor. Müşterilerimizin piyasa fırsatlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Yıldız Bankacılık müşterileri, Yıldız Atak Modeli gibi sadece bu segmente özel yatırım çözümlerine ulaşıyor. Ayrıca, çocukları için Global Genç Hesap açtırabiliyor.”
Banka olarak sadece finansal fayda sağlamakla kalmadıklarını belirten Mendi, “Çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe katkı sunan adımlar atmaya da önem veriyoruz. Topluma katkı sağlayan çeşitli projeleri destekliyoruz. Sanata değer veriyor, genç sanatçıları ve kültürel etkinlikleri destekleyerek sanatsever müşterilerimizi ağırlıyoruz. Önemli platformlara ve mekanlara destek verirken; sanatın toplum üzerindeki etkisini güçlendirmeyi, daha iyi bir geleceğe kültür ve sanatın gücüyle katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ercan Kesal ve Nazan Kesal tarafından kurulan kültür-sanat merkezi UrlaDam’daki Yıldızlı Sahne’de gerçekleşen etkinliklerde Yıldız Bankacılık müşterilerimizi de ağırlıyor, kendilerine özel indirim ve ayrıcalıklar sunuyoruz” diye konuştu.
TEB Yıldız Bankacılık, Şubat 2025 itibarıyla TEB Infinite Card ve TEB Signature Card kredi kartlarının dünyalarını da yeniledi. TEB Yıldız Bankacılık bu iki özel kartla müşterilerine alışverişten seyahate, gastronomiden eğlenceye kadar uzanan uçtan uca bir ayrıcalık ekosistemi sunuyor. Bu yenilenen dünyayla birlikte TEB Infinite Card sahibi TEB müşterileri yılda 120.000 TL’ye varan indirim kazanabiliyor.
Yıldız Bankacılık müşterileri birikimlerini Marifetli Hesap ile değerlendirebilirken söz konusu hesap vade sonu beklemeden günlük olarak faiz kazandırıyor. İlk kez Marifetli Hesap açan müşterilere özel, 90 güne kadar Hoş Geldin faizi sunuluyor ve bu faiz 30 gün boyunca değişmiyor.
Toplumun geleceği için sanata destek
Toplumu daha iyi bir gelecek için çalışan TEB, sanatı ve kültürü destekleyen çeşitli projelere de katkı sağlıyor. Desteklediği fotoğraf sergileri, konserler ve kültür-sanat etkinliklerinde sanatsever müşterilerini ağırlıyor. Bu kapsamda, yeni mezun genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE’e her yıl destek veren TEB, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetenekli genç sanatçıların eserlerini sergilemesinde önemli bir rol üstlenen BASE’i bu yıl İstanbul dışında da sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda BASE 2024 sergisinde yer alan özel sanat eserlerinin TEB Yıldız Bankacılık’ın sponsorları arasında yer aldığı UrlaDam’da sergilenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.