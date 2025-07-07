‘Yıldız’ müşteri sadece getiriye bakmıyor

Özlem SARSIN

ozlem.sarsin@dunya.com

Bugünün bankacılık dünyasında müşteri getiri arayışının yanı sıra kredi, kart ve sosyal de­neyimlerle ‘ayrıcalıklar’ dün­yasına da adım atmak isti­yor. Bugün özellikle 1 milyon TL’den fazla mevduatı olan müşteri açısından finansal danışmanlıktan, sanat ve sür­dürülebilirlik gibi konularda verilen hizmetler tercih se­bebi haline geldi. TEB Birey­sel ve Özel Bankacılık Kıdem­li Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ile TEB Pera­kende Bankacılık Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve CRM Grup Direktörü Hayri Tele­koğlu ev sahipliğinde gerçek­leşen basın toplantısında, Yıl­dız Bankacılık müşterilerine özel ürün ve hizmetlerin yanı sıra bankanın bu segmentteki stratejik yaklaşımı paylaşıldı.

TEB 1989 yılından bu yana özel bankacılık ve varlık yöne­timi hizmeti verirken 2007 yı­lından bu yana Yıldız Banka­cılığı hizmeti sunuyor.

“Pek çok ‘ilk’e imza atıyoruz”

TEB Yıldız Bankacılık prog­ramın için düzenlenen basın toplantısında konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kı­demli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları söyle­di: “TEB olarak uzun yıllardır Türkiye bankacılık sektörü­nün önde gelen oyuncuların­dan biriyiz. Faaliyetlerimizle ülkemizin ekonomik büyüme­sine ve reel sektöre katkı sağ­lıyor, sektörümüzde öncü işle­re ve pek çok ‘ilk’e imza atıyo­ruz. Türkiye’de özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetleri­ni gerçek anlamda başlatan ilk banka olmaktan gurur duyuyo­ruz. 1989’dan bu yana hizmet verdiğimiz bu alanda güveni­lir ve tutarlı çizgimizle büyü­memizi sürdürüyoruz. Müşte­rilerimize ihtiyaçlarına yöne­lik ürün ve hizmet geliştiriyor; varlık yönetimi uzmanlığımız­la uzun vadeli ve fark yaratan çözümler sunuyoruz.”

Verilen bilgiye göre dijital aktifliği giderek artan Yıldız Bankacılık müşterilerinin di­jital bankacılığı kullanma ora­nı son beş yılda beş yılda yüzde 65’ten yüzde 85’e ulaştı.

“Sadece finansal ürün yetmez”

Bir bankada varlığı tutmak için sadece finansal ürün ge­tirisinin yetmediğine işaret eden TEB Perakende Bankacı­lık Pazarlama, Müşteri Dene­yimi ve CRM Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ise “Hepimiz sosyal bireyleriz. Günümüzde sadece temel avantajlar değil, kültür ve sanat alanında da as­lında marka olarak sevdiğiniz bankanın ne yaptığını görmek istiyorsunuz. Biz sürdürüle­bilirliği inandığımız için yapı­yoruz” dedi. Şubeye gitmeyen Yıldız Bankacılık müşterileri için de finansal uzmanlığı diji­tale taşıdıklarını da kaydeden Telekoğlu, Marifetli Hesap ile de pazar lideri olduklarını dile getirdi. Telekoğlu, “En büyük Marifetli Hesap hacmini raka­mını taşıyan, günlük tasarruf yapmayı sağlayan bankayız. Biriktirmek ailede başlar. Her şeyin başı biriktirmekte dedi­ğimiz Aile Akademisi’nin ana sloganıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin kredi kartın­da Avrupa’nın ‘dahi’ ülkesi ol­duğunun da altını çizen ifade eden Telekoğlu, Yıldız ve Özel Bankacılık müşterilerini din­leyerek CEPTETEB’i dizayn ettiklerini de anlattı. TEB’in sürdürülebilirliği odağına aldı­ğında bunu uçtan uca tüm hiz­met noktalarında birer çıktı ha­line getirdiğine de işaret eden Telekoğlu,, plastik kredi kartı kullanımında materyal değişi­minden basılı ekstre kullanımı­nı azaltmaya kadar pek çok nok­tada yönlendirme yaptıklarını kaydetti. “Basılı ekstre oranını son 5 sene içinde yüzde 30’lar­dan yüzde 3’lere düşürdük” di­yen Telekoğlu, ayrıca sürdürü­lebilir toplum hedefleri kapsa­mında finansal okur yazarlık ve iklim okur yazarlığı konusun­daki çalışmalarına da değindi. Telekoğlu,, “Gençlerimize, ço­cuklarımıza finansal okur ya­zarlık eğitimi veriyoruz. Bu ko­nuya çok özeniyoruz. Çocukla­rımıza 6-7 yaşlarında, bugünün dünyasına uygun görsellerle bi­rikimin önemini anlattık. UNİ­CEF ile birlikte de iklim okur yazarlığı verdik. Tüm bu çalış­malarımızın sonunda 20 mil­yonun üzerinde insana ulaştık. Ayrıca kadın girişimlere de des­tekler veriyoruz” dedi.

Mendi: Sürdürülebilirliğe katkı sunan adımlar atmaya da önem veriyoruz

TEB Yıldız Bankacılık programıyla özel bankacılık segmentinde fark yarattıklarını ifade eden Gökhan Mendi şöyle devam etti: “Bu programla, TEB bünyesindeki toplam finansal varlığı 1 milyon TL’nin üzerinde olan müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz. Yıldız Bankacılık müşterilerimiz Yatırım Danışmanlığı hizmetimizle farklı ürün alternatifleri hakkında ücretsiz, profesyonel yatırım hizmeti alabiliyor. Müşterilerimizin piyasa fırsatlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Yıldız Bankacılık müşterileri, Yıldız Atak Modeli gibi sadece bu segmente özel yatırım çözümlerine ulaşıyor. Ayrıca, çocukları için Global Genç Hesap açtırabiliyor.”

Banka olarak sadece finansal fayda sağlamakla kalmadıklarını belirten Mendi, “Çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe katkı sunan adımlar atmaya da önem veriyoruz. Topluma katkı sağlayan çeşitli projeleri destekliyoruz. Sanata değer veriyor, genç sanatçıları ve kültürel etkinlikleri destekleyerek sanatsever müşterilerimizi ağırlıyoruz. Önemli platformlara ve mekanlara destek verirken; sanatın toplum üzerindeki etkisini güçlendirmeyi, daha iyi bir geleceğe kültür ve sanatın gücüyle katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ercan Kesal ve Nazan Kesal tarafından kurulan kültür-sanat merkezi UrlaDam’daki Yıldızlı Sahne’de gerçekleşen etkinliklerde Yıldız Bankacılık müşterilerimizi de ağırlıyor, kendilerine özel indirim ve ayrıcalıklar sunuyoruz” diye konuştu.

TEB Yıldız Bankacılık, Şubat 2025 itibarıyla TEB Infinite Card ve TEB Signature Card kredi kartlarının dünyalarını da yeniledi. TEB Yıldız Bankacılık bu iki özel kartla müşterilerine alışverişten seyahate, gastronomiden eğlenceye kadar uzanan uçtan uca bir ayrıcalık ekosistemi sunuyor. Bu yenilenen dünyayla birlikte TEB Infinite Card sahibi TEB müşterileri yılda 120.000 TL’ye varan indirim kazanabiliyor.

Yıldız Bankacılık müşterileri birikimlerini Marifetli Hesap ile değerlendirebilirken söz konusu hesap vade sonu beklemeden günlük olarak faiz kazandırıyor. İlk kez Marifetli Hesap açan müşterilere özel, 90 güne kadar Hoş Geldin faizi sunuluyor ve bu faiz 30 gün boyunca değişmiyor.

Toplumun geleceği için sanata destek

Toplumu daha iyi bir gelecek için çalışan TEB, sanatı ve kültürü destekleyen çeşitli projelere de katkı sağlıyor. Desteklediği fotoğraf sergileri, konserler ve kültür-sanat etkinliklerinde sanatsever müşterilerini ağırlıyor. Bu kapsamda, yeni mezun genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE’e her yıl destek veren TEB, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetenekli genç sanatçıların eserlerini sergilemesinde önemli bir rol üstlenen BASE’i bu yıl İstanbul dışında da sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda BASE 2024 sergisinde yer alan özel sanat eserlerinin TEB Yıldız Bankacılık’ın sponsorları arasında yer aldığı UrlaDam’da sergilenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.