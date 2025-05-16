Yılın ikinci enflasyon raporu için tarih belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi’nde açıklayacak. TCMB Başkanı Karahan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek toplantı, bankanın hesaplarından da canlı yayımlanacak.
Merkez Bankası, 2025'in ikinci Enflasyon Raporu’nu 22 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak.
İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB yerleşkesinde saat 10.30’da düzenlenecek toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.
Toplantının ilk bölümünde Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’ye ilişkin sunum gerçekleştirecek. Sunumun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin soruları yanıtlanacak.
Bilgilendirme toplantısı, Merkez Bankası’nın X ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
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