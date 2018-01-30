Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

30 Ocak 2018

DUNYA.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklıyor. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30’da enflasyon raporunun detaylarını yapacağı sunumla paylaşacak. Enflasyon raporu kadar, Başkan Çetinkaya’nın ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularına vereceği yanıtlar ve para politikasına ilişkin piyasaya vereceği mesajlar da önemli olacak.

Merkez Bankası’nın bir önceki enflasyon raporunda yüzde 7 olan 2018 yılsonu enflasyon tahminini bu toplantıda yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor. MB’nin kaç baz puanlık bir güncelleme yapacağı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın ocak ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,55 oldu.

2017 enflasyonu yüzde 11,92 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ilk çeyreğinden sonra enflasyonda yeniden tek haneli seviyeler görüleceği düşünülüyor.

Yılın ilk enflasyonu ise 5 Şubat’ta açıklanacak. Ocak 2017'de yüzde 2,46 artış gösteren TÜFE’nin bu yıl ocak ayı artışında normale, yani yüzde 1'in biraz üstünde bir artışa dönmesi bekleniyor.

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