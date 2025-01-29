Yılın ilk Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.

Saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkan Fatih Karahan sunum yapacak ve ardından soruları yanıtlayacak. Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yıl sonu enflasyon tahminleri

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Enflasyon beklentileri

TCMB'nin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketine göre, Ocakta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,4'e, reel sektör için yüzde 43,8'e ve hanehalkı için yüzde 58,8'e inmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise enflasyon verilerini 3 Şubat'ta duyuracak.