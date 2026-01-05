Yılın ilk kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın başkanlık ettiği toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye ve yeni yılda izlenecek yol haritası var.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler, Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele

Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. Enflasyonla mücadelede gelinen aşama, istihdam artşı ve fiyat istikrarına yönelik adımlar da ele alınacak.