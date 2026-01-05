Yılın ilk kabine toplantısı sona erdi
Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda, geçtiğimiz yılın genel değerlendirmesi ve 2026'ya ilişkin beklentiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın başkanlık ettiği toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye ve yeni yılda izlenecek yol haritası vardı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler, Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da değerlendirildi.
Enflasyonla mücadele
Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer buldu. Enflasyonla mücadelede gelinen aşama, istihdam artşı ve fiyat istikrarına yönelik adımlar da ele alındı.