Yılın İşletmecileri Ödül Töreni için geri sayım

Yılın İşletmecileri Ödül Töreni Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan üniversite öğrencilerinin örnek aldıkları üst düzey yöneticilere ödül takdim ederken, aynı zamanda öğrencilere kariyerlerinde çizecekleri yolda ışık tutmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse başta olmak üzere protokol katılımıyla gerçekleşecek olan ödül töreni, fakülte öğrencilerinin sektörün önde gelen isimleriyle buluşması için de bir fırsat sağlayacak ve kendi vizyonlarını oluşturmalarında katkıda bulunacak.

İstanbul Üniversite İşletme Fakültesinin ev sahipliği yaptığı, İşletme Kulübünün katkılarıyla gerçekleşecek olan ödül töreni 10 Mayıs Salı günü, İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

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