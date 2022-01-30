Yılın son ayında teşvikte rekor geldi

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA



2021 yılı Aralık ayında yatırım teşviklerinde adeta patlama yaşandı ve hem yatırım sayısı hem de öngörülen sabit yatırım yönünden rekor kırıldı. Aralık’ta 2 bin 213 proje için 52 milyar 951 milyon liralık teşvik belgesi düzenledi. Teşvik belgeli yatırım kapsamında 83 bin 172 kişinin istihdam edilmesi öngörüldü. Yatırımlar kapsamında 1 milyar 905 milyon dolarlık da ithal makine ve teçhizat kullanılacak. Aralık ayında en yüksek yatırım teşvik belgesi 7 milyar 564 milyon lira ile Modern Karton için düzenlendi ve bu dönemde 6 firma milyar liranın üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılı Aralık ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Aralık ayında teşvik belgesi sayısı ve öngörülen sabit yatırım tutarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Aralık’ta 52 milyar 951 milyon 245 bin liralık sabit yatırım öngören 2 bin 123 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1 milyar 905 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak, 83 bin 172 kişi istihdam edilecek.

Zonguldak’a 7.5 milyar liralık dev yatırım

Aralık ayının en büyük yatırımı 7 milyar 564 milyon lira ile Modern Karton’dan geldi. Şirket Zonguldak’ta oluklu mukavva yatırımı gerçekleştirecek. Gübretaş Bilecik’te altın yatırımı için 4 milyar 634 milyon liralık, Tosyalı Denizcilik ise Hatay’da liman işletme yatırımı için 4 milyar 510 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Dearsan Gemicilik’in, İstanbul’da iki ayrı devriye gemisi yatırımı için 1 milyar 79 milyon lira ve 1 milyar 57 milyon liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Süper Film Gaziantep’teki polipropilen film yatırımı için 1 milyar 55 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Özen Mensucat Şanlıurfa’da iplik yatırımı için 854 milyon 913 bin liralık, Kipaş Kağıt Kahramanmaraş’ta oluklu mukavva yatırımı için 839 milyon 809 bin liralık, Cemre Tersane Yalova’da gemi yatırımı için 804 milyon liralık, Argento Tekstil Kahramanmaraş’ta iplik yatırımı için 795 milyon 298 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Teşvikte rekor getiren ilk 10 yatırım(Aralık/bin TL)

Modern Karton Zonguldak Oluklu mukavva 7.564.057

Gübretaş Bilecik Altın 4.634.477

Tosyalı Denizc. Hatay Liman 4.510.650

Dearsan Gemi İstanbul Devriye gemisi 1.079.608

Dearsan Gemi İstanbul Devriye gemisi 1.057.751

Süper Film Gaziantep Polipropilen film 1.055.786

Özen Mensucat Şanlıurfa İplik 854.913

Kipaş Kağıt Kahramanmaraş Oluklu mukavva 839.809

Cemre Tersane Yalova Gemi 804.325

Argento Tekstil Kahramanmaraş İplik 795.298