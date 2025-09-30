Yılın son çeyreğinde Merkez'lerden yoğun mesai
Küresel ekonomide bir süredir ABD’nin gümrük tarifelerinin kısa ve uzun vadeli etkilerine yönelik belirsizlikler merkez bankalarının atacakları adımlarda temkinli davranmasına neden oluyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD’de tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının kalıcı olabileceği ve enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine yönelik endişeler başta ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlar noktasında belirsizlikleri destekliyor. Söz konusu belirsizlikler diğer büyük ekonomilerin kararları üzerinde de etkili oluyor. Yılın son çeyreğine girerken merkez bankalarını yoğun bir mesai bekliyor. Ekimde başta Fed olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Yeni Zelanda Merkez Bankasının (RBNZ) yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları takip edilecek.
Fed indirim sinyalini verdi
ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu kaynaklı oluşan fiyat artışları merkez bankasının odağında bulunurken, istihdam piyasasında beklentinin üzerinde soğumaya işaret eden veriler Fed’in işini zorlaştırıyor. Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitmişti. Ay boyunca Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, faiz indirim sürecine ilişkin karışık sinyaller alındı. Tarifeler kaynaklı enflasyon risklerini daha tehlikeli bulan bazı yetkililer ise şahin mesajlar verdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in ekim ayında 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 25’er baz puanlık iki indirim yapılacağı fiyatlanıyor.
Japonya daha korumacı hareket edecek
Japonya’da BoJ, eylül ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,5’te sabit tutmuştu. BoJ’un ekim ayında yapacağı toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, bankanın yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor. Bölgede Güney Kore Merkez Bankasının da para politikası kararları takip edilecek. Banka ağustos ayında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Güney Kore Merkez Bankasının para politikası kararı 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Karara ilişkin tahminler henüz netleşmese de ağustos ayı tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin altında gerçeklemesi ve aylık bazda enflasyonun gerilemesi bankaya para politikasında ayarlama yapma alanı bırakıyor.
ECB’de henüz gevşeme yok
Avrupa’da ECB en son 11 Eylül’deki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini sabit bırakırken, Avro Bölgesi’nde enflasyonun ECB’nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2’ye yakın olması sebebiyle değiştirmeyeceği tahmin ediliyordu. ECB faiz indirimlerine temmuz ayında ara vermeden önce bu sene 3 temel politika faizinde 100 baz puan indirime gitmişti. Banka yetkililerinden son dönemlerde alınan sinyaller para politikasında bir gevşemenin henüz olmayacağına işaret ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 30 Ekim’de alacağı para politikası kararında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.
Gözler TCMB kararında
Yurt içi tarafındaysa eylülde politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50’ye çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 23 Ekim’deki kararı, yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.