Yılın son çeyreğinde Merkez'lerden yoğun mesai

Dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD’de tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının kalıcı olabileceği ve enflasyonist baskıları güçlen­direbileceğine yönelik endişeler başta ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlar noktasın­da belirsizlikleri destekliyor. Söz konusu belirsizlikler diğer büyük ekonomilerin kararları üzerin­de de etkili oluyor. Yılın son çey­reğine girerken merkez banka­larını yoğun bir mesai bekliyor. Ekimde başta Fed olmak üzere, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Yeni Zelanda Merkez Banka­sının (RBNZ) yanı sıra yurt için­de Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankasının (TCMB) para po­litikası kararları takip edilecek.

Fed indirim sinyalini verdi

ABD yönetiminin korumacı ti­caret tutumu kaynaklı oluşan fiyat artışları merkez bankasının oda­ğında bulunurken, istihdam piya­sasında beklentinin üzerinde so­ğumaya işaret eden veriler Fed’in işini zorlaştırıyor. Fed eylül ayın­da beklentiler doğrultusunda po­litika faizini 25 baz puan indire­rek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitmiş­ti. Ay boyunca Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edi­lirken, faiz indirim sürecine iliş­kin karışık sinyaller alındı. Tari­feler kaynaklı enflasyon risklerini daha tehlikeli bulan bazı yetkili­ler ise şahin mesajlar verdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in ekim ayında 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörü­lürken, yıl sonuna kadar toplamda 25’er baz puanlık iki indirim yapı­lacağı fiyatlanıyor.

Japonya daha korumacı hareket edecek

Japonya’da BoJ, eylül ayında­ki son para politikası toplantısın­da politika faizini yüzde 0,5’te sa­bit tutmuştu. BoJ’un ekim ayın­da yapacağı toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, bankanın yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artırımına gide­bileceği tahmin ediliyor. Bölge­de Güney Kore Merkez Banka­sının da para politikası kararla­rı takip edilecek. Banka ağustos ayında politika faizini beklentile­re paralel olarak yüzde 2,50 sevi­yesinde sabit bırakmıştı. Güney Kore Merkez Bankasının para po­litikası kararı 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Karara ilişkin tahminler henüz netleşmese de ağustos ayı tüketici enflasyonu­nun yıllık bazda yüzde 1,7 ile bek­lentilerin altında gerçeklemesi ve aylık bazda enflasyonun gerile­mesi bankaya para politikasında ayarlama yapma alanı bırakıyor.

ECB’de henüz gevşeme yok

Avrupa’da ECB en son 11 Ey­lül’deki para politikası toplantı­sında 3 temel politika faizini sa­bit bırakırken, Avro Bölgesi’nde enflasyonun ECB’nin orta vade­li hedefi olan yüzde 2’ye yakın ol­ması sebebiyle değiştirmeye­ceği tahmin ediliyordu. ECB fa­iz indirimlerine temmuz ayında ara vermeden önce bu sene 3 te­mel politika faizinde 100 baz puan indirime gitmişti. Banka yetkili­lerinden son dönemlerde alınan sinyaller para politikasında bir gevşemenin henüz olmayacağına işaret ederken, para piyasaların­daki fiyatlamalarda bankanın 30 Ekim’de alacağı para politikası ka­rarında 3 temel politika faizini de­ğiştirmemesi bekleniyor.

Gözler TCMB kararında

Yurt içi tarafındaysa eylülde politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50’ye çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 23 Ekim’deki kararı, yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.