Yıllar önce duyurmuştu, resmi başvurular yapıldı: Elon Musk, Teksas'ta yeni bir şehir kuruyor!

SpaceX, Elon Musk’ın liderliğinde Teksas'ın güney ucunda yer alan Starbase tesisini resmi bir şehir haline getirmek için adım attı. Bölgedeki yerleşimcilerin talebi üzerine harekete geçtiğini açıklayan SpaceX, Boca Chica plajı çevresindeki bölgenin şehir statüsüne kavuşabilmesi için yerel yönetimden bir seçim talep etti.

Starbase, Teksas’ın Meksika sınırına yakın bir noktasında yer alıyor. Burada faaliyetlerini hızla büyütmeyi ve Starship roketlerinin üretimi için gerekli iş gücünü artırmayı hedefleyen SpaceX, bu büyüme için Starbase’i bir topluluk olarak geliştirmeyi planlıyor.

SpaceX’in genel müdürü Kathryn Lueders, Cameron County’ye gönderdiği mektupta, "Starship’in üretimi için gerekli iş gücünü büyütmemiz gerekiyor. Bu nedenle Starbase’i bir topluluk olarak büyütme olanağına sahip olmamız şart. Bu yüzden, Starbase’in yeni bir şehir olarak kurulabilmesi için seçim yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehirleşme fikri, Elon Musk’ın 2021 yılında sosyal medya üzerinden duyurduğu bir önceki açıklamanın devamı olarak gündeme geldi. Musk, o dönem yaptığı paylaşımda "Starbase, Teksas şehrini kuruyoruz" demişti. Şimdi ise bu vizyonun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmakta.