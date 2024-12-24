Yıllara göre asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22.104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu artış, yıllık yüzde 30 oranında bir zam anlamına geliyor. Peki yıl yıl asgari ücrete ne kadar zam yapıldı. İşte merak edilen tablo...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini 22.104 TL olarak açıkladı. Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 30'luk bir zam yapıldığını gösteriyor.
Bakan Işıkhan, asgari ücretin işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.
Bakan Işıkhan, asgari ücretin artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında işçilerin alım gücünü koruyacak şekilde belirlendiğini ifade etti. Ancak, yapılan artışa rağmen, birçok kesim bu tutarın yetersiz olduğu görüşünde. Asgari ücretin önümüzdeki yıllarda daha fazla artış gerektirdiği, özellikle enflasyon karşısında alım gücünün önemli ölçüde düştüğü belirtiliyor.
Yıllara göre asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları şu şekilde:
2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira
2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira
2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira