Yıllardır krizle boğuşuyordu: Tarihi çelik fabrikasında kontrol el değiştirdi

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İtalya’nın önemli çelik merkezlerinden Piombino’da yıllardır süren belirsizlikte yeni dönem başlıyor. Liberty Magona çalışanlarının tamamının 1 Ekim’den itibaren Trasteel Magona’ya aktarılması konusunda şirket ile sendikalar anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği’nin satın alma işlemine onay vermesinin hemen ardından gelen bu adım, krizdeki tesisin Trasteel dönemine geçişinde en kritik eşiklerden biri olarak görülüyor.

Çalışanların tamamı yeni şirkete geçiyor

Trasteel yönetimi ile Fim, Fiom ve Uilm sendikaları arasında 30 Eylül’de yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Varılan mutabakata göre Liberty Magona bünyesindeki çalışanların tamamı 1 Ekim itibarıyla Trasteel Magona Srl’ye aktarılacak. Tarafların üzerinde uzlaştığı metnin önümüzdeki günlerde resmen imzalanması bekleniyor.

Bu gelişme, hazirandan bu yana ilerleyen devir sürecinde önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Avrupa’daki rekabet otoritesinin satın almaya onay vermesiyle birlikte, Trasteel’in tesisi devralma süreci fiilen yeni aşamaya taşınmış oldu.

Hedef üretimi ve siparişleri yeniden ayağa kaldırmak

Trasteel’in önündeki asıl görev artık yalnızca fabrikayı devralmak değil, tesisi ticari olarak yeniden güçlendirmek. Şirketin planında üretim sürekliliğini sağlamak, kapasite kullanımını kademeli biçimde artırmak ve istihdamı mümkün olduğunca korumak yer alıyor. Ancak bu planın başarıya ulaşması için en kritik başlık yeniden sipariş yaratılması olacak.

Liberty Magona’nın son yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılar, fabrikanın pazardaki konumunu ve müşteri akışını zayıflattı. Bu nedenle yeni dönemin başarısını sahiplik değişiminden çok, Trasteel’in fabrikaya ne kadar hızlı yeni müşteri ve yeni iş getirebileceği belirleyecek.

Greensill bağlantılı düğüm tamamen çözülmedi

Süreçteki temel belirsizliklerden biri ise Liberty Steel grubunun finansmanında önemli rol oynayan Greensill’in çöküşünden kalan dosyalar. Bu bağlantı, Magona işleminde de hukuki ve finansal sürecin tamamen kapanmasını zorlaştıran başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Son aşamada gerekli imzalardan birinin hâlâ tamamlanmadığı ve işlemin hukuki çerçevesinin değerlendirildiği belirtiliyor.

Bu nedenle çalışanların yeni şirkete geçirilmesi başlamış olsa da, tesisin nihai mülkiyet devri açısından bütün prosedürün tamamen kapanmadığı görülüyor.

Piombino’daki tarihi tesis için yeni dönem

Piombino’daki Magona tesisi, İtalya’nın köklü çelik üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle galvanizli ve boyalı yassı çelik ürünlerinde faaliyet gösteren tesisin yeniden güç kazanması, yalnızca çalışanlar açısından değil, çevredeki yan sanayi ve tedarik zinciri açısından da önem taşıyor.

Avrupa’dan gelen onay ve çalışanların yeni şirkete geçirilmesiyle birlikte Trasteel döneminde ilk büyük eşikler aşılmış oldu. Şimdi gözler, yeni sahibin üretimi ne kadar hızla toparlayacağına ve fabrikayı yeniden güçlü sipariş akışıyla buluşturup buluşturamayacağına çevrildi.