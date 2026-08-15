Yıllardır süren burma kadayıf tartışması sona erdi! Diyarbakır'ın mı yoksa Bingöl'ün mü?

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Burma kadayıfın hangi şehre ait olduğu konusunda yıllardır devam eden Bingöl-Diyarbakır tartışmasına coğrafi işaret tescili yeni bir boyut kazandırdı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Bingöl Burma Kadayıfı için yürütülen tescil süreci tamamlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen 1886 numaralı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile Bingöl Burma Kadayıfı, kentin adıyla koruma altına alındı.

Bingöl Burma Kadayıfı nasıl yapılıyor?

Bingöl Burma Kadayıfı'nın hazırlanışında yöreye özgü malzemeler de kullanılıyor.

Öncelikle hazırlanan hamur özel bir makineden geçirilerek ince tel kadayıfa dönüştürülüyor. Tepsinin tabanı tereyağıyla hazırlanıyor.

Tarifte dikkat çeken yöresel malzemelerden biri ise Bingöl'ün Sivan bölgesine özgü Sivan Dut Pekmezi.

Tel kadayıfın arasına fıstık veya ceviz konuluyor. Hazırlanan tatlı tepsiye dizilerek kızartılıyor ve ardından şerbetlenerek servise sunuluyor.

“Kadayıf Bingöl'ündür”

2008 yılından bu yana kadayıfçılık yapan ve mesleği ailesinden öğrendiğini belirten Yusuf Kara, tescil kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kara, ailesindeki birçok kişinin Türkiye'nin farklı bölgelerinde kadayıfçılık yaptığını belirterek burma kadayıfın Bingöl'e ait olduğunu savundu.

Diyarbakır ile Bingöl arasında yıllardır devam eden tartışmaya değinen Kara, “Diyarbakır'daki bütün kadayıfçılara sorsanız hepsinin memleketi Bingöl'dür” ifadelerini kullandı.

Kara, ürünün Bingöl adına tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“Bir şehrin kültürünün ve hatıralarının tescili”

Yaklaşık 10 yıldır kadayıf sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Şahin Çakar da coğrafi işaret kararının yalnızca ticari açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Çakar, tescilin Bingöl'ün emeğinin, kültürünün ve hatıralarının korunması anlamına geldiğini belirterek hedeflerinin Bingöl Burma Kadayıfı'nı dünya mutfağında daha görünür hale getirmek olduğunu ifade etti.

Tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Çakar, “İnşallah dünya mutfağında yerimizi alacağız. Ağızları tatlandırmaya geliyoruz” dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay da coğrafi işaret tescilinin ardından açıklama yaptı.

Çintay'ın verdiği bilgiye göre Bingöl Burma Kadayıfı'nın tescil süreci 12 Aralık 2025 Dünya Bingöllüler Günü'nde başlatıldı.

Başvurunun sonuçlanmasıyla ürüne 1886 tescil numaralı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.