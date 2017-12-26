Yılmaz: 2018'de güçlü bir büyüme olacak

26 Aralık 2017

MEHMET KAYA

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı-Ekonomik İşler Başkanı Cevdet Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, gelişmiş ekonomilerin normalleşmesiyle, gelişmekte olan ülkelere finans akımında bir miktar azalma görüleceğini ancak iyileşmenin gelişmekte olan ekonomilerin ihracat vb. kanaldan olumlu etki edeceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin 2018’de alınan önlemler sayesinde güçlü büyüme sergileyeceğini söyleyen Cevdet Yılmaz, 2017 kadar olmasa da yüksek oranlı bir büyümenin gerçekleşeceğini belirtti.

2017 büyümesinin yüzde 7’nin üstünde olacağını, ihracatta tüm zamanların rekoru olan 156 milyar dolar dolayında gerçekleşeceğini belirten Cevdet Yılmaz, KGF desteğinin süreceğini, 70 milyar TL’lik başvuru olduğu açıklanan süper teşvik (proje bazlı destek sistemi), özel sektörün yatırımlarının hızlanmasının büyümeye katkı vereceğini vurguladı.

"İller belediye ve bürokrasiyi şikayet etmiş"

Ekonomik İşler Başkanlığı’nın illerde yürüttüğü ekonomik öncelikler belirleme çalışmalarında 17 ilin tamamlandığını ve üç aya kadar 81 ilin tamamının gözden geçirilmiş olacağını kaydeden Yılmaz, “Farklı sonuçlar görüyoruz. OSB’lerde yerlerin dolması, yürüyen projelerdeki gecikmeler temel öne çıkan konular. Belediye ve bürokrasi şikayeti de var. Bir başka dikkat ettiğimiz konu ise daha önce içme suyu, yol gibi taleplerle karşılaşırken, bu kez daha karmaşık, niteliği daha yüksek istekler oluyor. Bu da temel bazı sorunları aşıldığını gösteriyor.” dedi. Yılmaz, yerel yönetimlerin farklılaşması gerektiği görüşüne ulaştıklarını vurgulayarak, “Artık belediyelerin sosyal belediyecilik kadar kalkınmaya, iş dünyasına katık vermeye yönelik belediyeciliği de öne almaları gerekiyor” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, 2020 itibariyle 1 trilyon Dolar GSYH büyüklüğüne ulaşma ve kişi başı da 13 bin dolar geliri aşmayı hedeflediklerini hatırlatarak, bu seviyenin yüksek gelirli ülkeler grubu olduğunu hatırlattı. Yılmaz, Türkiye’nin gelişmiş ülkelere yakınsamasının da sürdüğünü belirterek, Türkiye kişi başına gelirinin AB ortalama kişi başı gelirine oranının 2002’de yüzde 37’si olduğunu, 2016 sonu itibariyle ise bunun yüzde 65’e ulaştığını belirtti.

Teröre bulaşmayan korkmamalı

Cevdet Yılmaz, tartışmalı “darbe girişimine karşı müdahale eden sivillerin yargı muafiyeti” düzenlemesine yönelik bir soruya, “Terör ile bağlantılı olmayan vatandaşlarımız ile ilgili endişe verici bir durum söz konusu değildir” yanıtını verdi. Yılmaz, Türkiye’nin terör ve dış ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek OHAL uygulamasının bu tehditlere karşı bir ihtiyaç olarak görüldüğünü de belirtti.