Yılmaz: Enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, 2026 yılında enflasyon oranını yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefledikleri bir ortamda asgari ücretin net 28 bin 75 liraya yükseltildiğini belirtti.

Devlet desteğinin de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, bu düzenlemenin hem çalışanları hem de işverenleri gözettiğini ifade etti.

Enflasyonun düştüğü ve verimliliğin arttığı bir patikada ilerlediklerini vurgulayan Yılmaz, kayıt dışılığın azaltılması, istihdamın artırılması ve kalıcı sosyal refahın sağlanmasına yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.