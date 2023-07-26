Yılmaz: Gerçek bir devrim gerçekleştirildi

Çatışmaların yoğun yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin, bir taraftan küresel güvenlik paradigmasının belirleyicilerinden birisi olmak diğer taraftan da savunma alanında sürekli teyakkuzda bulunmak durumunda olduğunu söyleyen Yılmaz, “Geçmişte yaşadığımız tecrübeler bize göstermiştir ki Türkiye’nin bağımsızlığı, savunma ürünlerinin tasarımında ve üretiminde tam bağımsız olmasından geçmektedir. Bununla birlikte küresel barış, istikrar ve güven ikliminin tesisi, savunma sanayinde ülkeler arasında adil bir dengenin kurulmasına bağlıdır. NATO’nun önde gelen üyelerinden biri olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

"Yeni iş birliklerine imkân tanıyacak"

Bu kapsamda açılışını gerçekleştirdikleri Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı gibi etkinlikleri, savunma sanayinde geliştirilen her türlü kabiliyeti, dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmak için bir dostluk platformu olarak gördüğünü dile getiren Yılmaz, fuarın savunma alanında adil bir denge kurulmasına katkı vermenin yanında katılımcı ülkeler ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine imkan tanıyacağına inandığını ifade etti.

"Düsturumuz, yerlilik ve millilik oranını yükseltmek"

Yılmaz, savunma sanayi alanında düsturlarının kendi imkanlarıyla üretebilecekleri hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik, millilik oranlarını daima yükseğe taşımak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve destekle bu alanda gerçek bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayimiz; dünya çapında yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür.

Türkiye, savunma ürünlerinde 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı haldeyken bu oran günümüzde yüzde 20’lere kadar düşmüştür. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma sanayi projeleri yürütürken geldiğimiz noktada 16 katlık bir artış ile yaklaşık 90 milyar dolar seviyelerine yükselmiş bulunuyoruz.”