Yılmaz: Güneydoğu'nun ihracatı 12 milyar doları geçti

Yılmaz, Mardin ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen Mardin İş Dünyası Buluşması programına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, istikrarlı olan, sağlam politikalar takip eden, öngörülebilirliği güçlendiren ülkelerin bu dönemden daha güçlenmiş bir şekilde çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bölgemiz üzerinde birçok tuzaklar, birçok oyunlar oynanıyor. Burada yaşayan insanları sevdikleri için değil, kendi menfaatleri için etnik ve mezhebi temelde birtakım çatışma ortamları oluşturma gayreti içinde olanlar var. Bunlara karşı biz çok akıllı ve şuurlu bir şekilde hareket etmek durumundayız." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda teröre, şiddete yer yok"

Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası alanda barış ve müzakereyi önceleyen bir diplomasi yürüttüğüne işaret ederek, "Arabuluculuk yapıyoruz. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlara, Ukrayna-Rusya çatışmasına varıncaya kadar her bölgede, barıştan yana, bütün taraflarla diyalog içinde bir politika izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan içeride de demokrasimizi, kalkınmamızı güçlendirecek bir anlayış içinde terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz ve yeni aşamalara gelmiş durumdayız. Meclisimizden en son bir komisyon raporu çıktı biliyorsunuz. Meclisteki partiler güzel bir örnek oldu Türkiye için. Birçok parti uzlaştı ve ortak bir rapor çıkmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçlerde silahların gölgesinde olmayan demokratik bir siyaset daha da güç kazanacak. Demokratik rekabet içinde herkes vatandaşa en güzel neyi teklif edecekse onları vatandaşın demokratik ortamda önüne getirmiş olacak. Teröre artık yer yok. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda teröre, şiddete yer yok. Kaynaklarımızı bizim boş yere harcamamız hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu kaynakları boş yere harcamak yerine halkımızın, milletimizin refahı için çoluğumuzun çocuğumuzun, gençlerimizin geleceği için kullanacağımız bir dönem olacak bu dönem. Demokraside de kalkınmada da inşallah yeni hedeflere yürüyeceğiz."

"Mardin artık sanayileşme konusunda da belli bir mesafe alıyor"

Yılmaz, Mardin'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, ilin ticari ve tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.

Mardin'de tarımsal artışla birlikte tarıma dayalı sanayinin de gelişme yolunda olduğunu, bu çerçevede yeni organize sanayi bölgelerinin şekillendiği belirten Yılmaz, "Şu anda merkezde 2, Midyat ve Nusaybin'de birisi belli bir aşamaya gelmiş, diğeri de başlangıç aşamasında olan 4 tane organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Mardin artık sanayileşme konusunda da belli bir mesafe alıyor. " şeklinde konuştu.

Kentte organize sanayi bölgelerinin geliştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Mardin muazzam bir tarihi zenginliğe, dokuya sahip. Dolayısıyla turizm noktasında da geçen yıl 1 milyona yakın konaklama gerçekleşmiş. 3 milyon giriş-çıkış, 1 milyona yakın konaklama olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğu ve Güneydoğu'da son 23 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Kim ne derse desin, 'Halep oradaysa arşın burada' diye bir söz var. İki şeyi aynı anda yapmaya çalıştık. Bir taraftan uzun yılların ihmalini gidermeye çalıştık. Bizden önceki dönemde uzun süre yapılmamış işlere el attık. Bir taraftan da bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz ve aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim zihniyetimiz budur."

Mardin’e son 23 yılda 386 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını aktaran Yılmaz, "2002'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatı 700 milyon dolar bile değildi. Geçen yıl 12 milyar doları geçmişiz. Tek başına Mardin yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yapmış. 2002’de tüm Güneydoğu’nun yaptığı ihracattan daha fazlasını tek başına Mardin yapmış." bilgisini verdi.

"Bölgemizin gelişmesine hizmet etmeye devam edeceğiz"

Yılmaz, bir bölgenin kalkınması için kamu yatırımlarının yanı sıra özel yatırımların da artması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Huzur ortamı demek, yatırım ortamı demektir. Güvenliğin olmadığı bir yerde ne yatırım olur, ne kalkınma olur, ne demokrasi olur. İnsanlar temel hak ve özgürlüklerini yaşayamaz. Dolayısıyla bu huzur ve güven ortamının tesisi yatırım açısından en kıymetli şeydir ve çok şükür şu anda huzur ve güven ortamı içindeyiz. Bu daha da pekişecek inşallah.

Diğer taraftan 6. bölge teşviki dediğimiz teşviklerle bu bölgelerimize çok önemli destekler sunduk. Emek yoğun sektörlerde özellikle büyük gelişmeler kaydedildi. Tekstilkentler ve başka birtakım çalışmalarla belli bir yere gelinmiş oldu. Önümüzdeki dönemde de terörsüz Türkiye perspektifiyle, huzur ve güven ortamı içinde yine kamu yatırımları ve özel yatırımları birbirini tamamlayacak bir tarzda sürdürerek bölgemizin gelişmesine hizmet etmeye devam edeceğiz."

"Daha iyiye gitmeye devam ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da medeniyetlerin buluşma noktası, hoşgörünün ve kardeşliğin şehri, baba ocağı Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ramazan-ı Şerif'in bu manevi ikliminde şehrin ekonomisine, istihdamına katkı veren, Mardin'i kalkındıranlara teşekkür eden Işıkhan, "Bu mübarek ayın Mardin'imize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum. Öncelikle, devlet adamlığı tecrübesiyle her zaman ufkumuzu açan, yoğun mesaisi içerisinde, Mardin'imizin ve iş dünyamızın sesine kulak vermek üzere aramızda bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşriflerinden ötürü şahsım ve tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Mardin'in artık sadece tarihiyle değil, ekonomisi ve tarımıyla da Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye idealimizle sağlanan huzur iklimi yatırımların, yeni yolların ve yeni ufukların anahtarı olmuştur. Biz, bu huzur ortamını sizlerin yatırım azmi ve üretim gücüyle kalıcı bir refaha dönüştürmekte kararlıyız. Küresel dalgalanmalara rağmen her çeyrekte büyümeye, istihdamda ve işgücüne katılım oranlarında, daha iyiye gitmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye artık sadece etrafında olup biteni takip eden değil, oyun kuran ve yön veren bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki diplomatik başarısı ve milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bölgemizde adaletin ve barışın teminatı olmaya devam ediyoruz ve her geçen gün, Türkiye'nin bu dik duruşunun, insanlığın ortak vicdanı haline geldiğini görüyoruz."

Sanayici ve girişimcilerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sahadaki mimarları olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bizler, bakanlık olarak önünüzdeki engelleri kaldırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve çarkların daha hızlı dönmesini sağlamak için her zaman yanınızdayız. Sizlerin nezdinde üreten, istihdam sağlayan ve memleketine sahip çıkan tüm iş insanlarımızı ve sanayicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Rabb'im birliğimizi daim, soframızı ve kazancımızı da bereketli kılsın. Yaklaşan Ramazan Bayramı'mızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik de katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, program öncesinde Mardin Valiliğini ziyaret ederek, şehirde yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında Mardin Valisi Akkoyun'dan bilgi aldı.