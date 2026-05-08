Yılmaz: İmalatçının vergisi yüzde 12,5’e çekildi

Hamide HANGÜL

Cumhurbaşkanı Yardımcı­sı Cevdet Yılmaz, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde düzenlenen Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesinin açılışında yaptığı ko­nuşmada, gündemdeki gelişmele­re ve vergide yeni düzenlemeden bahsetti.

Kurumlar vergisinin tüm imalatçılar için yüzde 14’ten yüz­de 12,5’e düşürüleceği düzenleme­yi, bayramdan önce çıkarmak iste­diklerini açıklayan Cevdet Yılmaz, “Kurumlar vergimizi, teklif mecli­se gittiğinde ilk aşamada ihracatçı imalatçılar için yüzde 9, tüm ima­latçılar için yüzde 14 gibi bir ra­kamdı. Ancak bu konuda Meclisi­mizin de takdiriyle tek oran, daha sabit bir oran yapma kararı verildi ve yüzde 12,5 şeklinde bir düzen­leme yapıldı. Dolayısıyla kurumlar vergisinin düşürüldüğü, dışarıdan gelen sermayenin çok daha kolay bir şekilde ülkemize kazandırıldı­ğı yeni bir çerçeve oluşturuyoruz. Bunu, bürokratik işlemleri kolay­laştırma anlayışımızla da bütün­leştiriyoruz” diye konuştu.

“Gerçeklikten uzaklaşan sistem, patlamaya müsait”

Finansal kapsayıcılığın olma­dığı, finansal imkanların sade­ce belli kesimlerin erişebildiği bir dünyanın, adaletli bir dünya ol­madığına işaret eden Yılmaz, ger­çeklikten uzaklaşan bir finansal sistemin, elinde sonunda balon­lar oluşturmaya, patlamaya ve bü­yük yıkımlar meydana getirmeye müsait bir sistem olduğunu, bunun karşısında varlığa dayalı finansal sistemlerin giderek güç kazandı­ğını söyledi.

Finansal piyasaların derinleşmediği, finansal araçların çeşitlenmediği bir ortamda reel sektörün sağlıklı büyümesinin de mümkün olmadığına vurgu yapan Yılmaz, “Bu ikisini, aynı resmi ta­mamlayan iki unsur olarak görme­liyiz. Reel sektörün büyümediği, sağlıklı bir şekilde gelişmediği bir ortamda finansal kesimin de gide­bileceği yerlerin sınırları var. Dola­yısıyla bu iki kesim arasında daha çok diyalog olması gerektiğine ina­nıyorum” ifadelerini kullandı.

Finansal büyüklük üzerinden sektöre bakıldığında, 2018’de 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıkların, 2024’te 6 trilyon dola­ra yükseldiğine işaret eden Yılmaz, “2029 yılında bunun 9,7 trilyona ka­dar yükselmesi bekleniyor” ifadele­rini kullandı.

İslami finans gelişim endeksi skoruna göre, Türkiye’nin 2012 yılında 82 ülke arasında 23’ün­cü sıra yer alırken, 2025’te 140 ülke arasında 10’uncu sıraya yükseldi­ğini belirten Yılmaz, “Yaklaşık 127 milyar dolarlık İslami finans varlığı ile ülkemiz dünyada 9’uncu sırada yer alıyor” dedi. Türkiye’de sektö­rün, 2026 Mart itibarıyla üçü diji­tal finans kuruluşu olmak üzere 10 katılım finans kuruluşunun faali­yet gösterdiğini ve aktif büyüklü­ğünün 4,7 trilyon TL’ye ulaştığını açıklayan Yılmaz, “Geldiğimiz ye­re baktığımızda çok önemli mesafe alındığı ortada, ancak potansiye­li düşünürseniz henüz arzu ettiği­miz yerde olmadığımızı vurgula­mamız gerekiyor” mesajı verdi.

Akben: Katılımın payı yüzde 9,5’e ulaştı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığının, kamu ve özel sermaye yapılarının temsil edildiği 11 katılım bankasının finansal mimarinin gelişimine öncülük ettiğini belirterek, “Yeni İktisat Katılım Bankası’nın da izin almasıyla bu sayı 11’e çıktı” dedi.

Katılım bankalarının net dönem kârının 2025 sonunda 86 milyar liraya ulaştığını belirten Akben, “Katılım bankalarının 2026 Mart sonu itibarıyla temel performans göstergelerini incelediğimizde aktif büyüklüğün 4,7 trilyon liraya, kullandırılan fonların 2,3 trilyon liraya, toplanan fonların 3,1 trilyon liraya ve öz kaynakların ise 334 milyar liraya ulaşmış olduğu görülmektedir. Bankacılık sektöründen alınan pazar payı 2025 yıl sonuna göre 0,3 puan artmış ve 9,5 seviyesine ulaşmıştır. Toplanan fonlar payımız yüzde 11’e çıkmıştır” bilgilerini paylaştı.

"Programın öncelikleri milletimizin öncelikleri"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İmalatçılara yüzde 12,5 kurumlar vergisinin mali yükü olsa da mali alanlarının bulunduğunu söyledi. Şimşek, programın raydan çıkmasına ise izin vermeyecekleri vurgualdı. Katılım Zirvesinin kapanışında konuşan Şimşek, büyük bir küresel şokla karşı karşıya olunduğunu dile getiedi.

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik. Çünkü öncelikler, milletimizin öncelikleri. milletimiz ‘Hayat pahalıyla mücadele edin’ diyor. İşte fiyat istikrarı dediğimiz konu. Çünkü şoklara maruz bir bölgedeyiz. Her zaman o şoklara karşı tamponlar lazım. Sürdürülebilir cari denge, yönetilebilir cari denge bizim için çok kritik. O programın bu sene çıkan büyük şoku dikkate alması mümkün değil. Elimizde kristal bir küre yok.

O nedenle tabii ki bu sene enflasyon, cari açığı, bütçe açığı, yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ancak temelde biz programı ana rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu.” Bu dönemde bu şokun büyük olduğunu, ancak yönetilebilir olduğunu da söylediklerini dile getiren Şimşek, “Çünkü şoklara dayanıklılık için biz tamponlar inşa ettik. Geçen sene bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 2,9, bize benzer ülkelerde iki katı yüzde 6 civar.

Bu bize bir alan sunuyor. Biz bu şoku yönetebiliriz” diye konuştu. Kamuda tasarruf yaptıklarını da dile getiren Şimşek, “Bu sayede bütçe içindeki payı yüzde 4.6'dan tasarruf genelgesiyle 3 civarına düştü” dedi. Programın yükünü dar gelirliler, ücretliler çekiyor denildiğini, ancak işgücünün milli gelirdeki payının ciddi şekilde program döneminde arttığını vurgulayan Şimşek, “İş gücünün milli gelirden aldığı pay yüzde 31 civarındayken, şu anda yüzde 37’ye çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

'Eşit düzeyde rekabet şartları için çalışıyoruz'

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son dönemdeki gelişmelerin etkilerini, enflasyon ve dış denge görünümü üzerinde hissettiklerini belirtti. Zirvede konuşan Karahan, Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yüksek, borçluluk düzeyinin düşük ve makro finansal istikrarın iyileştiğine işaret etti.

Karahan, “Dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ile finans sektörünün ülkemizin ekonomisine artan bir katkı sunacağını öngörebiliyoruz. Katılım finansın da bu süreçte finansal derinleşmenin devam etmesi ve finans sektörünün daha geniş kesimleri kapsaması için kritik öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle katılım finansın, sektörün geri kalanı ile olabildiğince eşit bir düzeyde rekabet etmesini sağlayacak şartları oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmelerin, nisan ayında enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğuna işaret eden Karahan, “Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Dezenflasyon süreciyle, makro-finansal istikrarın güçlendiğini ve bu eğilimden rekabet gücü artan katılım bankacılığı sektörünün de faydalandığına işaret eden Karahan, bankacılık sektörü dış borç yükümlülüklerinin 184 milyar dolara ulaşırken, bunun 8 milyar dolarlık kısmının katılım finans kuruluşlarına ait olduğunu söyledi.