Yılmaz, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.

Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemdedir. Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Cevdet Yılmaz, bölgede istikrardan yana olan tüm tarafları Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ettiklerini belirtti.