Yılmaz: Kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi planlıyoruz

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yıl­maz, Meclis’te 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin He­sap Kanunu Teklifi’nin görüş­melerinde konuştu. Yılmaz, “Hükümetlerimiz dönemin­de mali disiplini sağlayarak bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardık, hizmet bütçesi hali­ne getirdik.

2002 yılında faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki pa­yı yüzde 14,3 iken bu oranın 2025 yılında yüzde 3,2 olaca­ğı tahmin edilmektedir. 2002 yılında yüzde 43,2 olan faiz giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payının ise 2025 yılı bütçesinde yüzde 13,2 se­viyesinde kalmasını öngörü­yoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün araçlarımızı kararlı şekilde kullanacağız”

2024 yılı enflasyonunun Merkez Bankası’nın raporun­da belirtilen tahmin aralığıy­la uyumlu olacağını belirten Yılmaz, “Benzer şekilde 2025 yılında da enflasyonla mü­cadele gösterdiğimiz kararlı duruşla, enflasyon oranı Or­ta Vadeli Program’da (OVP) ve Enflasyon Raporu’nda ilan edilen seviyelerle uyumlu şe­kilde gerçekleşecektir.

Enf­lasyondaki düşüş eğilimi, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve Türk Lirası’nda­ki istikrarlı seyir, dezenflas­yon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başa­rıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyele­rini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geç­meyi hedefliyoruz” dedi.

Vergi gelirleri 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacak

Yılmaz, 2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sı­nıflandırmaya göre dağılımı­na ilişkin şu bilgileri verdi: “Personel giderleri 3 trilyon 911 milyar lira; mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 mil­yar lira, cari transferler i 5 tril­yon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 mil­yar lira, sermaye transferle­ri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, ye­dek ödenekler 287 milyar lira ve faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira olacak.”

2025 yı­lında merkezi yönetim büt­çe gelirlerinin 12 trilyon 800 milyar liraya, vergi gelirleri­nin ise 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacağını öngördük­lerini kaydeden Yılmaz, “Büt­çe gelirlerinin alt kalemlerin­de, gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, kat­ma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, özel tüketim ver­gisi 2 trilyon 121 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira ve vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 662 mil­yar lira olacak” dedi.

"Suriyeliler ülkelerine gönüllü olarak dönecek"

Suriye’de yaşanan geliş­melere ilişkin değerlendir­melerde bulunan Yılmaz, “Şu anda yeni bir oluşum başlamış durumda, bir geçiş süreci söz konusu. Bir diğer önemli boyut da Suriye’den gelip ülkemizde geçici ko­ruma altında olan nüfustur. Suriye’de güvenin tesis edil­mesiyle, ekonomik ve siya­si ortamın iyileştirilmesiyle birlikte, inanıyorum ki Su­riyeli kardeşlerimiz ülke­lerine, vatanlarına güven­li onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir” şeklinde ko­nuştu.