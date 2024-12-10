Yılmaz: Kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun Merkez Bankası’nın raporunda belirtilen tahmin aralığıyla uyumlu olacağını söyledi. Yılmaz, “Enflasyondaki düşüş eğilimi, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve TL'deki istikrarlı seyir, dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir” dedi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis’te 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde konuştu. Yılmaz, “Hükümetlerimiz döneminde mali disiplini sağlayarak bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardık, hizmet bütçesi haline getirdik.
2002 yılında faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 14,3 iken bu oranın 2025 yılında yüzde 3,2 olacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında yüzde 43,2 olan faiz giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payının ise 2025 yılı bütçesinde yüzde 13,2 seviyesinde kalmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bütün araçlarımızı kararlı şekilde kullanacağız”
2024 yılı enflasyonunun Merkez Bankası’nın raporunda belirtilen tahmin aralığıyla uyumlu olacağını belirten Yılmaz, “Benzer şekilde 2025 yılında da enflasyonla mücadele gösterdiğimiz kararlı duruşla, enflasyon oranı Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Enflasyon Raporu’nda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir.
Enflasyondaki düşüş eğilimi, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve Türk Lirası’ndaki istikrarlı seyir, dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz” dedi.
Vergi gelirleri 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacak
Yılmaz, 2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımına ilişkin şu bilgileri verdi: “Personel giderleri 3 trilyon 911 milyar lira; mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira, cari transferler i 5 trilyon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira, sermaye transferleri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, yedek ödenekler 287 milyar lira ve faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira olacak.”
2025 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 12 trilyon 800 milyar liraya, vergi gelirlerinin ise 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacağını öngördüklerini kaydeden Yılmaz, “Bütçe gelirlerinin alt kalemlerinde, gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, katma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, özel tüketim vergisi 2 trilyon 121 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira ve vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira olacak” dedi.
"Suriyeliler ülkelerine gönüllü olarak dönecek"
Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Şu anda yeni bir oluşum başlamış durumda, bir geçiş süreci söz konusu. Bir diğer önemli boyut da Suriye’den gelip ülkemizde geçici koruma altında olan nüfustur. Suriye’de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle birlikte, inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine, vatanlarına güvenli onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir” şeklinde konuştu.