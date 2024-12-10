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Yılmaz: Kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun Merkez Bankası’nın raporunda belirtilen tahmin aralığıyla uyumlu olacağını söyledi. Yılmaz, “Enflasyondaki düşüş eğilimi, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve TL'deki istikrarlı seyir, dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir” dedi.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yıl­maz, Meclis’te 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin He­sap Kanunu Teklifi’nin görüş­melerinde konuştu. Yılmaz, “Hükümetlerimiz dönemin­de mali disiplini sağlayarak bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkardık, hizmet bütçesi hali­ne getirdik.

2002 yılında faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki pa­yı yüzde 14,3 iken bu oranın 2025 yılında yüzde 3,2 olaca­ğı tahmin edilmektedir. 2002 yılında yüzde 43,2 olan faiz giderlerinin bütçe giderleri içerisindeki payının ise 2025 yılı bütçesinde yüzde 13,2 se­viyesinde kalmasını öngörü­yoruz” ifadelerini kullandı.

“Bütün araçlarımızı kararlı şekilde kullanacağız”

2024 yılı enflasyonunun Merkez Bankası’nın raporun­da belirtilen tahmin aralığıy­la uyumlu olacağını belirten Yılmaz, “Benzer şekilde 2025 yılında da enflasyonla mü­cadele gösterdiğimiz kararlı duruşla, enflasyon oranı Or­ta Vadeli Program’da (OVP) ve Enflasyon Raporu’nda ilan edilen seviyelerle uyumlu şe­kilde gerçekleşecektir.

Enf­lasyondaki düşüş eğilimi, sıkı para politikası, makroihtiyati tedbirler ve Türk Lirası’nda­ki istikrarlı seyir, dezenflas­yon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başa­rıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyele­rini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geç­meyi hedefliyoruz” dedi.

Vergi gelirleri 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacak

Yılmaz, 2025 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sı­nıflandırmaya göre dağılımı­na ilişkin şu bilgileri verdi: “Personel giderleri 3 trilyon 911 milyar lira; mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 mil­yar lira, cari transferler i 5 tril­yon 813 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 102 mil­yar lira, sermaye transferle­ri 338 milyar lira, borç verme giderleri 306 milyar lira, ye­dek ödenekler 287 milyar lira ve faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira olacak.”

2025 yı­lında merkezi yönetim büt­çe gelirlerinin 12 trilyon 800 milyar liraya, vergi gelirleri­nin ise 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacağını öngördük­lerini kaydeden Yılmaz, “Büt­çe gelirlerinin alt kalemlerin­de, gelir vergisi 2 trilyon 130 milyar lira, kurumlar vergisi 1 trilyon 637 milyar lira, kat­ma değer vergisi 3 trilyon 599 milyar lira, özel tüketim ver­gisi 2 trilyon 121 milyar lira, diğer vergi gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira ve vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 662 mil­yar lira olacak” dedi.

"Suriyeliler ülkelerine gönüllü olarak dönecek"

Suriye’de yaşanan geliş­melere ilişkin değerlendir­melerde bulunan Yılmaz, “Şu anda yeni bir oluşum başlamış durumda, bir geçiş süreci söz konusu. Bir diğer önemli boyut da Suriye’den gelip ülkemizde geçici ko­ruma altında olan nüfustur. Suriye’de güvenin tesis edil­mesiyle, ekonomik ve siya­si ortamın iyileştirilmesiyle birlikte, inanıyorum ki Su­riyeli kardeşlerimiz ülke­lerine, vatanlarına güven­li onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir” şeklinde ko­nuştu.