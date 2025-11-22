Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye’nin hem ulusal hem de küresel düzeyde “hiç kimseyi geride bırakmayan” kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.
Yılmaz, Erdoğan’ın G20 toplantısında yaptığı konuşmayla kapsayıcı küresel kalkınmanın önemini bir kez daha vurguladığını belirtti. Türkiye’nin son yıllarda kalkınma yardımlarında öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, özellikle en az gelişmiş ülkelere yönelik olumlu inisiyatiflerin güçlü şekilde desteklendiğini ifade etti.
Dünya ticaretinin tarihi ortalamaların altında seyrettiği ve korumacılığın yükselişe geçtiği bir dönemde, Türkiye’nin kurallara dayalı küresel ticaret yaklaşımını ön plana çıkardığını kaydeden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının, “siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dünyanın beşten büyük olduğunu gösteren bir vizyon ortaya koyduğunu” dile getirdi.
Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Yılmaz, Türkiye’nin hem ulusal hem de küresel düzeyde “hiç kimseyi geride bırakmayan” kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğini aktardı.
