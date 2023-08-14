Yılmaz: Merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız 762 milyar lira olacak

Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm bakanlık ve kurumların deprem bölgesinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, yerelde valilik ve belediyelerin, STK’lerin depremin oluşturduğu ağır yükü omuzladığını anlattı.

Yılmaz, 6 Şubat’taki depremlerin sıradan olmadığını ve dünyada eşine az rastlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız hesaplarımıza göre 762 milyar lira olacak. Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız.

Diğer harcamalarımızı sayarsak yerel yönetimleri, SGK, İŞKUR ve başka çalışmaları da dahil edersek 1 trilyon liraya yakın bir kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim. Bu en gelişmiş ülke için bile büyük bir maliyet ama inşallah hep birlikte ülke ve millet olarak bu yükü omuzlayacağız”