Yılmaz: Sanayi üretiminde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X’te sanayi üretimi ve ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kasım ayında sanayi üretiminde yüzde 2,5 artış kaydedildiğini belirtirken, yüksek teknolojili ürünlerdeki artışın çift haneli olduğunu vurguladı.

Savunma sanayii başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan yükselişe dikkat çeken Yılmaz, YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayinin dönüşümünün desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sanayide yaşanan dönüşümün enerji alanındaki gelişmelerle birleştiğinde, cari açığın kalıcı şekilde iyileştirilmesine güç verdiğini ifade etti.