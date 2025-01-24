Yılmaz, 'tek hane enflasyon' hedefi için tarih verdi: 'Bugünkü kadar konuşmayacağız!'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisinin en önemli sorunlarından enflasyona değindi.

Yılmaz, özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek “Artan gıda arzı hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkanla erişmesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak" dedi.

'Artık bugünkü kadar konuşmayacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele sürdürdüklerini belirterek Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin bu yıl da devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Yılmaz şunları ifade etti: "Her geçen ay hedeflerimize daha çok yaklaşacağız. İnşallah Türkiye bu yılın sonuna geldiğinde yine enflasyonu konuşacağız ama bugünkü kadar artık konuşmayacağız. Çok daha makul bu seviyelerde bir enflasyonla bu yılı kapatacağız. 2026 ve 2027 yılı perspektifinde ise tek haneli rakamlara yeniden ulaşmayı hedefliyoruz."