Yılmaz: Yapay zekâ alanında 71 program geliyor

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zekâ Politikaları Derneği’nin (AIPA) düzenlediği AI Tomorrrow Summit etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, her yeni gün yapay zekâ uygulamaları açısından çığır açan gelişmelere tanıklık edildiğini, üstelik bu gelişmelerin tarihteki hiçbir değişimle karşılaştırılamayacak kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Yapay zekânın dönüştürücü etkisinin, halihazırda eğitimden tarıma, sağlık sektöründen enerjiye ve ekonomiye kadar hayatın pek çok alanında hissedilir durumda olduğuna işaret eden Yılmaz, yapılan bir çalışmaya göre 2030 yılına kadar yapay zekânın küresel ekonomiye katkısının yaklaşık 15,7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini, bu artışın 6,6 trilyon dolarının üretkenlikten, 9,1 trilyon dolarının ise tüketim etkisinden kaynaklanacağının düşünüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'de halihazırda 40'tan fazla yapay zekâ odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zekâ ve robotik araştırma merkezleri bulunduğunu, ileride bu alanda uzmanlaşmış bir üniversitenin olabileceğini dile getiren Yılmaz, gelecek dönemde yapay zekâ alanında 71 adet yeni ön lisans ve lisans programının açılmasının planlandığını, ayrıca alana özgü meslek standartlarıyla beceri haritalarının da çıkarıldığını bildirdi.

Yapay zekâ ekosisteminin gelişimini çok önemsediklerini, TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği yapay zekâ ekosistem çağrılarıyla özel sektör ve akademiyi, yapay zekâ odaklı çalışmalarda bir araya getirip ortak çalışmaları desteklediklerini bildiren Yılmaz, "Ülkemizde halihazırda yaklaşık 750 yapay zekâ odaklı girişim startup var ve kamu destekleri sayesinde bu sayının önümüzdeki dönemde hızla artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.