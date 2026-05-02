Yılmaz’dan iş dünyasına çağrı: Özel sektör yatırımları için uygun ortamı tesis ettik

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Buluşması" programı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik hayata geçirilen projeler ve gelecek vizyonu ele alındı.

Programda katılımcılara hitap eden Yılmaz, kalkınma sürecinde sadece slogana değil, icraata odaklandıklarını vurguladı. Son 23 yılda büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sloganlarla, içi boş tartışmalarla ne bir şehrin, ne de bir bölgenin bir yere ulaşması mümkün değil. Biz, laf üstüne laf koyan anlayışla değil, taş üstüne taş koyan, sorunları çözen hükümetler olarak son 23 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettiğimize inanıyoruz. Kamu yatırımlarının yanı sıra, özel sektör yatırımlarının da artması lazım. Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelmiş, İstanbul'a ve metropollere yatırım yapmış birçok iş insanımız var. Huzur ve güven ortamı zamanında olsaydı, belki bu insanlar orada yatırım yapacaklardı."

"Bölgenin üretim kapasitesi kalıcı şekilde güçlendi" Bölgede tesis edilen güven ortamının ekonomik yansımalarına dikkat çeken Yılmaz, altyapıdan sanayiye kadar geniş bir yelpazede dönüşüm yaşandığını ifade etti. Yatırımların sonuçlarının önümüzdeki dönemde daha net görüleceğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, tüm ülkemizde iş dünyasının çok daha fazla yatırım yapabileceği bir ortamı tesis etmiş durumdayız. Sulama projelerimizle yüz binlerce hektar arazi sulanabilir hale gelmiş, organize sanayi bölgelerimiz genişletilmiş ve yüz binlerce insanımıza iş imkanı sağlanmıştır. Tarımdan sanayiye, ulaştırmadan lojistiğe ulaşan bu yatırımlar, bölgenin üretim kapasitesini kalıcı bir şekilde güçlendiren bir değişim sürecinin kapısını açmıştır."