Yılmaz'dan milli gelir ve enflasyon mesajı! Hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, son çeyrek rakamları henüz gelmese de Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün bu yıl 1,3 trilyon doların üstünde olacağını belirtti.

Yılmaz, kişi başına gelirin 3 bin 608 dolardan geçen yıl 13 bin 243 dolara yükseldiğini belirterek "Bu yıl itibarıyla 15 bin 500 doları aşan kişi başına geliri sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

20 bin dolar hedefi

Cumhurbaşkanı yardımcısı, 2027 yılına uzanan bir Orta Vadeli Program'nın bulunduğunu belirterek "2027 yılına geldiğimizde beklentimiz milli gelirimizin 1,8 trilyon dolara ulaşması, kişi başına gelirimizin de 20 bin doları aşması" dedi.

Yılmaz şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele 2025 yılında da sürecek. Güçlü bir şekilde dezenflasyon politikamızı devam ettireceğiz. Bunun sonucunda da çok daha düşük enflasyon oranlarına ülkemizi taşıyacağız."

Rezervlere dikkat çekti

Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerinin Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolara kadar düştüğünü belirterek 27 Aralık 2024 itibariyle 155,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Döviz bazında faiz oranları düşmüş durumda. Çünkü risk primlerinin düşmesi, faizlerin de düşmesini getiriyor. Bunun da ülkemize çok ciddi bir finansal katkıda bulunduğunu ifade etmek isterim."