Yılmaz'dan önemli açıklama: Büyümeyi ihracat ve yatırım taşıyor

Nezaket ÇETİN

Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Cevdet Yılmaz, Bur­sa Ticaret ve Sanayi Oda­sı’nın (BTSO) ev sahipliğinde dü­zenlenen istişare toplantısında, "Orta vadede enflasyonu tek ha­neli rakamlara düşürme karar­lılığımızdan taviz vermiyoruz. Sadece enflasyonu düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda sür­dürülebilir büyüme, yeşil dönü­şüm, dijital dönüşüm gibi alan­larda da yapısal reformları hızla hayata geçireceğiz. Enflasyona yoğunlaşmış durumdayız" dedi.

Dünyada krizlerin artık olağan hale geldiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin en önemli avantajı­nın siyasi ve ekonomik istikra­rını koruması olduğunu söyledi. Küresel ekonomiye ilişkin değer­lendirmelerde bulunan Yılmaz, dünyada jeopolitik gerilimlerin, savaşların ve ekonomik rekabe­tin yoğunlaştığı bir dönemin ya­şandığını belirterek, Rusya-Uk­rayna savaşının altıncı yılına yak­laştığını, Gazze’deki çatışmaların sürdüğünü ve İsrail-İran-ABD hattındaki gerilimlerin küresel ekonomiyi etkilediğine değindi. Yılmaz, enerji maliyetlerinden ulaşıma, sigortacılıktan finansa kadar birçok alanda maliyet bas­kılarının arttığını ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı 405 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin ihracat perfor­mansına ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, mevcut küresel ortama, jeopolitik gerilimlere ve pazar­lardaki daralmaya rağmen ağus­tos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 280 milyar doları aştığına dikkat çekti.

Türkiye'nin 125 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştir­diğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Küresel konjonktüre rağmen topladığınızda 405 mil­yar dolara ulaşan bir mal ve hiz­met ihracatımız var bugün. İh­racatımız içinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin pa­yı 2024'te yüzde 40'tı, 2026'da yüzde 44'e çıktı. Hem ihracatı­mızı artırıyoruz hem de ihraca­tın niteliğini artırıyoruz. Mik­tar bazında bakarsanız ihracatı­mız çok fazla artmıyor aslında. Hatta bir miktar, miktar bazın­da gerileme var ama kilogram başına kazancımız artıyor. İhra­catımızın değeri artıyor.

Bu zor­lu şartlara rağmen doğru istika­mette devam ettiğimizi rahatlık­la söyleyebilirim." Son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan sıkıntının yapısal olmadığını vurgulayan Yılmaz, sorunun be­lirli ve sınırlı bir alanda yaşandı­ğını, idari ve adli süreçlerle ge­rekli müdahalelerin sürdüğünü kaydetti. Terörsüz Türkiye hede­finin ekonomik kalkınma açısın­dan da önemli olduğunu belirten Yılmaz, terörün doğrudan ve do­laylı ekonomik maliyetinin yak­laşık 2,3 trilyon dolar olarak he­saplandığını ifade etti.

“Enflasyonda asıl baskı hizmet sektöründe”

Dar gelirli vatandaşların harcamalarında konut, gıda ve kent içi ulaşımın öne çıktığını belirten Yılmaz, bu üç alanda sağlanacak iyileşmenin hem enflasyonla mücadeleye hem de yaşam standartlarına katkı sağlayacağını söyledi. Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 15,9 seviyesine kadar gerilediğini ifade eden Yılmaz, kira ve ulaştırma kalemlerindeki yaklaşık yüzde 40 seviyesindeki artışların genel enflasyonu yukarı taşıyan temel unsur olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın yaptığı hesaba göre savaşın enflasyona etkisinin 7 puan civarında ilave etkisi olduğunu da kaydeden Cevdet Yılmaz, “O olmasaydı bugün işte 23, 24, 25 gibi rakamlardan bahsedecektik ve yıl sonunda da aslında bu yüzde 21-22 gibi rakamlar olacaktı" dedi. Yılmaz, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına yönelik adımları ve hükümetin mali disipline yönelik tedbirlerinin sonuç vermeye başladığını ve enflasyonda düşüş eğilimine girdiğini vurguladı ve yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya gelineceğini aktardı.

Bir üretim hattını kapatmak kolay ama yeniden kurmak yıllar alıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ekonomide öngörülebilirlik ve istikrarın iş dünyasının geleceğe güvenle bakması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Orta Vadeli Program’ın enflasyonla mücadele ederken üretim ve istihdamı koruma hedefini kıymetli bulduklarını söyledi.

Artan maliyetler ve finansman yükünün başta KOBİ’ler olmak üzere firmalar üzerinde önemli baskı oluşturduğunu ifade eden Burkay, “Bir üretim hattını kapatmak kolay; onu yeniden kurmak, kaybedilen müşteriyi geri kazanmak yıllar alıyor” dedi. Burkay, Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim ve ihracat üssü TEKNOSAB’da Bursa’nın üretim geleceğini şekillendirecek büyük bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi. Kentte şehir içinde sıkışmış 8 binden fazla imalatçı KOBİ’yi aynı üretim ekosistemi içinde bir araya getirerek iş birliklerini ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini kaydetti.