Yoğun ekonomik veri gündemi küresel piyasaları etkilemeyi sürdürüyor

Trump’ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine yönelik endişeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın tarifelerin enflasyonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğine işaret etmesi bu kaygıların güçlenmesine neden oldu.

ABD'de işsizlik oranı beklentilerin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Mart ile biten haftada 223 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 12,5 değerine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,2 artışla 104 seviyesinde başladı.

Altın, dolar, petrol ve tahvilde son durum

Altının ons fiyatı dün 3 bin 57 doları test etmesinin ardından günü 3 bin 45 dolardan tamamladı; şu sıralarda ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 3 bin 30 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 71,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,22, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları ECB Başkanı'nın açıklamalarının etkisinde

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde kalmasını sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı. Ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını belirten Lagarde, bu durumun üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde de sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelere ek olarak, Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum tariflerine karşılık olarak planladığı önlemleri müzakerelere zaman tanımak için nisan ortasına kadar erteledi.

BoE kararını verdi

BoE, politika faizini yüzde 4,5'te sabit bıraktı. Konuya yönelik açıklamasında BoE Başkanı Andrew Bailey, "Politika faizinin hala kademeli olarak düşme eğiliminde olduğunu düşünüyoruz ancak bugün faizi yüzde 4,5'te sabit tuttuk" ifadelerini kullandı.

Japonya'da yıllık TÜFE'de artış kaydedildi

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif seyrederken, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda 3,7 artış kaydetti. Ülkede çekirdek TÜFE ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1 düştü.

TCMB açıklamaları

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 37,8160'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,5 artışla 37,9870 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.