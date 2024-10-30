Yoğun ilgi üzerine Toplumsal Fayda Ödülleri’ne başvurular 6 Kasım’a kadar uzatıldı

Özel sektör şirketlerinin, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk projelerinin, gönüllülük çalışmalarının ve sosyal girişimlerin uzman bir jüri tarafından değerlendirileceği “Toplumsal Fayda Ödülleri”ne başvurular 6 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimler, sosyal medya çalışmaları, toplumsal fayda yaratan kreatif çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri, yerel ve uluslararası çalışmalar olmak üzere 8 ana kategori ve çeşitli alt kategorilerin bulunduğu “Toplumsal Fayda Ödülleri”ne ulusal, uluslararası ve yerel kurumlar, üniversiteler, STK’lar, sosyal girişimciler www.toplumsalfaydaodulu.com’dan başvuru yapılabiliyor.

Toplumsal Fayda Ödülleri 28 Kasım’da Hilton İstanbul Maslak’ta yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.