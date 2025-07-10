YOİKK 2025 Eylem Planı yayınlandı: Yatırım ortamı güçleniyor

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi yönündeki adımların kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

Yatırım ortamı güçleniyor

“Türkiye yatırım ortamının daha öngörülebilir, rekabetçi ve yatırımcı dostu yapısının güçlenmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diyen Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yasal, idari ve bürokratik sorunlara çözüm üretilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının güçlendirilmesi ve ihracat odaklı üretimin teşvik edilmesi konularında atacağımız adımları, kamu ve özel sektörün yakın iş birliğinde, katılımcı bir yaklaşımla Başkanlığını yürüttüğüm Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında ele alıyoruz.”

Yeşil enerjiden, nitelikli iş gücüne uzanan eylem planı

Son YOİKK toplantısında görüşülen 2025 yılı Eylem Planının tamamlandığını ve bugün itibarıyla yayımlandığını bildiren Yılmaz, planın içeriğine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Eylem planı; Sanayide Dönüşüm, Yeşil Enerji ve İklim, Dijital Ekonomi Düzenlemeleri, Lojistik ve İletişim Altyapısı, Teknogirişim Ekosistemi, Nitelikli İş Gücü ile Yatırım Kolaylığı ve Öngörülebilirliği hususlarında yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve ülkemizin ekonomik büyümesine, istihdamına ve sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan 39 eylemden oluşmaktadır.”

Eylemlerin hayata geçirilme süreci titizlikle izlenecek

Yılmaz, eylemlerin hayata geçirilme sürecinin titizlikle izleneceğini belirterek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Eylem planımızın hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK’larımıza teşekkür ediyorum. Eylem planımız sanayi sektörümüz ve yatırımcılarımız başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”