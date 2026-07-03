Yok böyle sahtekarlık! Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanmış

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe yeni bir skandalı daha gözler önüne serdi. Bir dönem yüzlerce şubeye ulaşarak hızlı büyümesiyle dikkat çeken Ekleristan'ın "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde, tüketiciye vaat edilen Antep fıstığı yerine daha düşük maliyetli ay çekirdeği kullanıldığı tespit edildi.

Laboratuvar analizlerinde ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan ürüne ilişkin laboratuvar analizleri, Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren üretici firmaya ait "Antep fıstıklı ekler" ürününde ay çekirdeği bulunduğunu ortaya koydu. Denetimlerde, ürünün etiketinde belirtilen içerikle gerçek içeriğin uyuşmadığı belirlendi.

Antep fıstığı yerine ay çekirdeği

Gıda Bülteni sitesinde yer alan bakanlığın raporuna göre, tüketiciye Antep fıstıklı olarak sunulan üründe Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldı. Gıda mevzuatına göre etikette belirtilen hammaddenin yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" kapsamında değerlendiriliyor. Bu tür uygulamalar hem tüketiciyi yanıltıyor hem de ilgili mevzuata aykırılık oluşturuyor.

425 şubeye ulaşmıştı

Pandemi döneminde faaliyetlerine başlayan marka, kısa sürede franchise sistemiyle büyüyerek Türkiye genelinde 52 ilde 425 şubeye kadar ulaştığını açıklamıştı. Yurt dışına açılma hedefleriyle dikkat çeken şirket, sektörün en hızlı büyüyen zincirlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak hızlı büyüme sürecinin ardından mali sıkıntılar yaşayan şirket için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddederek 1 Nisan 2026 itibarıyla iflas kararı verdi.