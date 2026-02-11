Yol çalışması yüzünden 284 yıllık pub kapandı

Neredeyse üç asırlık geçmişe sahip olan The Old King’s Highway, İskoçya’nın Aberdeen kentinde 284 yılın ardından faaliyetini sonlandırdı. Sahibi, çok yıllı yeni kira sözleşmesini imzalamak yerine mekâna veda etmeyi tercih etti. Kararın arkasında ise şehir merkezindeki yol çalışmaları nedeniyle “tamamen yok olan yaya trafiği” gösterildi.

Yerel halkın buluşma noktasıydı

The Old King’s Highway, 1741 yılında kapılarını açtı ve o tarihten bu yana Aberdeen’in sosyal hayatının önemli simgelerinden biri oldu. Kentte faaliyet gösteren en eski pub olarak bilinen mekân, kuşaklar boyunca yerel halkın buluşma noktasıydı.

Geçen yıl yenilenen işletme, kapanma kararıyla birlikte şehir sakinlerini derinden üzdü.

"Sözleşmeyi yenilemek mantıklı değildi"

Mekânı dokuz ay önce devralan John Wemyss, çok yıllı kira sözleşmesini yenilememe kararının ana nedeninin Union Street üzerindeki yol çalışmaları olduğunu söyledi.

Wemyss, yerel basına yaptığı açıklamada, “Yol çalışmaları tüm yaya trafiğini tamamen bitirdi. Bu şartlarda kira sözleşmesini yenilemek ticari olarak mantıklı değildi” ifadelerini kullandı.

Bölgede devam eden inşaat faaliyetleri, kapanma tabelaları, bariyerler ve park halindeki kamyonların müşterileri uzaklaştırdığı belirtildi.

“Şehrin sosyal dokusu için üzücü bir gün”

Aberdeen’in yerel milletvekili Liam Kerr, kapanışı “şehir merkezinin sosyal dokusu için üzücü bir gün” olarak nitelendirdi.

Kerr, “Aberdeen’i yüzyıllar boyunca şekillendiren tarihi bir mekânı daha kaybettik. Bu yıkıcı duyuru, bu yıl şehir merkezinde kapanan diğer işletmelerin ardından yeni bir darbe oldu” dedi.

Pub’ların kentin “can damarı” olduğunu vurgulayan Kerr, yeni bir kiracının bulunmasını umut ettiğini belirtti.