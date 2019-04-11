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Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek
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