Yol haritası 'takvim'e göre çizilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide atılacak ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’nı açıkladı, 2019 yıl sonuna kadar yapılacak reformların hangi tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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