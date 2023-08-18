Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kacır ve Şimşek, Togg'un üretim aşamalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Togg çalışanlarıyla sohbet eden Bakanlara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

Bakan Kacır, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ağustosun ilk yarısında teslim edilen Togg sayısının temmuz toplamını geçtiğini belirterek, yıl sonuna kadar toplam 28 bin Togg T10X üretileceğini bildirdi.

Yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: "Togg'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarılı bir marka olması için Türk Devleti olarak desteklemeye devam edeceğiz. 29 Ekim 2022'de Togg'un üretimini başlatarak, Cumhuriyet'imizin 100. yılına milli akıllı otomobilimizin üretimiyle adım atmış olduk. Gün geçtikte üretim düzeyi yükseliyor. Burada Türk sanayinin üreten gücünün geldiği seviyeye hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye artık çok yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve AR-GE barındıran endüstri ürünlerini milli imkanlarıyla üretebilen bir ülke olma noktasına geldi. Togg'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarılı bir marka olması için Türk Devleti olarak yerli ve milli markamızı desteklemeye devam edeceğiz. Togg için 177 bin ön talep gerçekleşmişti, bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek ama önümüzdeki yıl bu sayı 2,5 katına çıkacak."

"Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı"

Bakan Şimşek de teknoloji kampüsü ziyaretinde ilgililerden bilgi alarak üretim bandından çıkan Togg otomobillerini inceledi.

Teknoloji üssünün çok etkileyici olduğunu belirten Şimşek, "Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı. Yüksek teknoloji barındıran, son derece verimli ve muazzam şekilde faaliyet gösteren büyük bir teknoloji üssü. Türkiye için büyük bir başarı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.