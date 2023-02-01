Yolsuzluk algı endeksinde 101’inci sıraya geriledik!

Türkiye, bir önceki yıla kıyasla 2 puan kaybederek 5 sıra düşüş yaşadı. 2021 yılında 96’ncı sırada yer alan Türkiye, 2022 yılında 36 puan ile 180 ülke arasında 101’inci sıraya geriledi.

Türkiye aynı zamanda son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer almış oldu. Endeksle ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin son 2 yıldır toplam 15 sıra gerilediğine ve düşüş trendinin devam ettiğine dikkat çekildi:

10 yılda en çok puan kaybeden ülkelerden biriyiz

“Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021'de gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıtdışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar, yargının politikleşmesi, sivil toplum alanının daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve AİHM kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin, düşüş yaşayarak bu trendinin devam ettiği düşünülmektedir.”

“Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Bunun yanında, en çok puan kaybeden ülkeler Avusturya, Avustralya, Lüksemburg Malezya, Pakistan, Kanada, İngiltere, Mali, İran, Bosna Hersek oldu.”