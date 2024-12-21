Yolsuzluk, kara para aklama, vergi usulsüzlüğü... Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato’ya hapis cezası!

Eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato, İspanya'da yolsuzluk, kara para aklama ve vergide usulsüzlük suçlarından toplamda 4 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Madrid İl Mahkemesinde görülen davada, 75 yaşındaki Rato’ya ayrıca 2 milyon 22 bin 154 euro para cezası ve 568 bin 413 euro tazminat ödeme yükümlülüğü getirildi.

Davanın detayları

IMF’de 2004-2007 yılları arasında başkanlık, İspanya’da Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları, ayrıca Bankia Bankası’nda üst düzey yöneticilik yapan Rato, 2005-2015 yılları arasında servetini gizlemek ve mali usulsüzlüklerle ilgili suçlardan yargılanıyordu.

Savcılık, Rato hakkında 11 farklı suçtan toplamda 63 yıl hapis ve 42,4 milyon euro ceza talep etmişti. Ancak mahkeme, yolsuzluk, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü suçlarını onaylayarak, cezasını 4 yıl 9 ay hapis olarak belirledi.

Şartlı tahliye olmuştu

Rato, 2018 yılında bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartlarını kişisel harcamalarında kullanması nedeniyle 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve Madrid’deki Soto del Real cezaevine gönderilmişti. Şubat 2021’de şartlı tahliye olan Rato, bu defa daha ağır suçlamalarla tekrar ceza almış oldu.