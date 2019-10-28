YÖREX 10’uncu yılında kendi rekorunu kırdı

28 Ekim 2019

Antalya Ticaret Borsası’nın “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği ve 23 Ekim’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla gerçekleşen YÖREX tamamlandı.

Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefiyle kapılarını açan, Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 647 firma, 164 oda borsa, 18 kalkınma ajansının katıldığı, yüzlerce yöresel ürünün sergilediği fuarı 5 günde 276 bin 288 bin ziyaretçi gezdi.



250 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ AŞILDI

Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini anımsattı. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını kaydeden Başkan Çandır, 5 gün süren fuarın ilk iki günde 80 bin kişi tarafından gezilerek rekor kırdığını söyledi.



ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK

Bu yıl 250 bin ziyaretçi hedeflediklerini anımsatan Ali Çandır, “YÖREX’i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye’nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 276 bin 288 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız. Her yıl gelişen projemiz sorumluluğumuzu daha da artırıyor” dedi. Çandır, YÖREX’e destek veren herkese teşekkür ederken, “Özellikle 10 yıldır yanımızda olan, bizi yalnız bırakmayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Çandır, fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da teşekkür ederken, “Kalkınma ajanslarımıza, oda borsalarımıza, ANFAŞ yönetimine, yerel yönetimlerimize, üreticilerimize, firmalarımıza ve basınımıza, fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



YÖRESEL ÜRÜNLER ULUSAL MARKETLERDE YERİNİ ALACAK

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te TOBB’un organizasyonuyla 5 günde 212 ikili görüşme gerçekleştirildiğini bildirirken, “Yerel üretici ile ulusal market zincirleri YÖREX’te 212 ikili görüşme gerçekleştirdi. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı. Artık ulusal market zincirlerinin raflarında yöresel ürünlerimizi daha fazla göreceğimize inanıyorum. Yöresel Ürünler Fuarı’mızı hayata geçirirken kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıyalım hedefi koymuştuk. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye başladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çandır, YÖREX’te 81 ilden gelen yöresel ürünlerin ziyaretçiyle buluşmasının yanı sıra kalkınma ajanslarının katkılarıyla panel düzenlendiğini, söyleşiler gerçekleştirildiğini, peynir tadım etkinlikleri ve peynir atölyeleri yapıldığını belirterek, etkinliklere ilginin de yoğun olduğuna dikkat çekti.