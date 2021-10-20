YÖREX kapılarını açtı: Coğrafi işaretli ürünler vitrine çıktı

FİKRİ CİNOKUR

Anadolu’nun değerlerini dünyaya pazarlamayı amaçlayan Yöresel ürünler Fuarı (YÖREX) COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl aradan sonra yeniden kapılarını yeniden ziyaretçilere açıldı.

Bu yıl Coğrafi İşaretli ürünler temasıyla düzenlenen 11. YÖREX Fuarı’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TBMM eski Başkanlarından Cemil Çiçek katıldı. Fuarda 76 ilden 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı üreticiler olmak üzere 600’den fazla katılımcı yer aldı. Fuarda 9 farklı zincir market ve e-ticaret sitesi ile üreticiler ve katılımcılarla yüz yüze iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 1000’e yakın görüşme bekleniyor.

“Ülkenin tüm renkleri bir araya geldi”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX’in 10 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi. YÖREX’in Türkiye’nin coğrafi işaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “10 yılda tescilli coğrafi işaret sayısı 110’dan 921’e, başvuru sayısı ise 160’tan 721’e çıktı. YÖREX, coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin artmasını sağladı. YÖREX, ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) özel ödülüne ve Oda-Borsa Proje Yarışması Jüri Özel ödülüne layık görüldü. YÖREX artık Türkiye’nin yöresel ürünler ve coğrafi işaretler vitrinidir. Burada ülkemizin tüm renkleri bir araya geldi.”

Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40’ını, oda ve borsaların tescil ettirdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, tescil edilen ve başvurusu yapılan ürün sayısının 642’ye ulaştığını ifade etti. TOBB olarak coğrafi işaretlerde nicelikten niteliğe geçiş vizyonu oluşturduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Oda ve borsalarımız vasıtasıyla coğrafi işaret üreticilerini kayıt altına almaya başladık. Üreticiler, tescil sahibi olan oda veya borsa ile sözleşme yaparak, coğrafi işaretli ürünün üretimine başlıyor. Oda ve borsalarımız da bunu denetliyor, piyasanın oluşmasını sağlıyor. YÖREX’i, yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline getirdik” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret üreticilerinin e-ticarette daha çok yer almalarını sağladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yurtdışında da ürünleri tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek de önemli artık. Şu ana kadar 7 ürünümüz Avrupa’da tescillendi, 24 ürünümüzün de değerlendirme süreci devam ediyor. Coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı olması için de bir rehber hazırladık. Son olarak da coğrafi işaretlerimizin izlenebilirliği, takibi ve sertifikasyonunu sağlamak amacıyla akıllı etiket projesi üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Ekonomik çalkantılardan kurtulmanın çözümü Anadolu’da”

Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini, önce kendi ülke insanımızın bilmesi gerektiğini vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Eğer biz ürünlerimizin değerini bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. E-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin.”

“Antalya yeniden toparlanmaya başladı”

YÖREX’i düzenleyen Antalya Ticaret Borsası’nın Başkanı Ali Çandır da, salgından kaynaklı sıkıntıların, azalmış olsa da devam ettiğini belirtti. Turizmde hızlı yükselişe rağmen 2019 yılının yarısının biraz geçildiğine dikkat çeken Çandır, şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle 2019 yılına göre Antalya’da toplamda 20 milyon turist kaybı yaşadık. Bunun ciro karşılığı 14 milyar dolar. Antalya’ya net gelir olarak yansıması 5 milyar dolar civarında. Bu zarara rağmen Antalya ekonomisi, pandemi destekleri, kredi destekleri ve diğer sektörlerdeki büyüme ile ayakta kaldı. Bu destekler için de Hükümete ve TOBB’a teşekkür ediyorum. Ancak halen destek ihtiyacı devam eden işletmelerimiz bulunuyor. Bu işletmelerde istihdam ve kredi desteklerinin gelecek yıla kadar sürdürülmesi zorunlu. Birçok sektörde dövize bağlı girdi maliyeti artış ilave bir zorluk yaratmaktadır. Her şeye rağmen dünyanın en güzel yeri olan Antalya yeniden toparlanmaya geçti.”

Turizm sezonunun uzadığını, kente yerli ve yabancı yatırımcı geldiğini söyleyen Çandır, “YÖREX ile ülkenin her köşesindeki yöresel ürünlerin tanınırlığını artırmayı, kalitesini standartlaştırmayı, üretimi, istihdamı artırmayı ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yöresel ürünler ile kadın girişimcilik konularında görüşlerini bildirdi.

“YÖREX markalaşmayı hızlandırdı”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, YÖREX’in sektörel bilinci artırdığını ifade ederek, “Bu yıl programda e-ticaret konusu da ağırlık kazandı. YÖREX’in itici gücü ile hem ulusalda hem yerelde tarım ve gıdada markalaşma konusunda güzel bir ilerleme kaydettik. Kurumlarımızın, oda ve borsalarımızın sahiplenmesi ile tescil edilip koruma altına alınan ürün sayımız her geçen gün artıyor” dedi.

ATSO olarak gündemlerinde gastronomi turizminin gelişmesi olduğunu dile getiren Çetin, “Gastronomide gelişme sağlarsak İtalya’yı geçebiliriz. Bunun için tarım ve gıdada maliyetleri düşürmemiz, kaliteyi artırmamız, tanıtım için çaba göstermemiz gerekiyor. Dünyada tarım ve gıdada yeni paradigmalar gündemde. Biz de bu süreci dijital ve çevreci dönüşümle birlikte ele alacağız. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması da bu sürece katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

RAKAMLARLA COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

-Son 12 yılda coğrafi işaret tescilli yöresel ürün sayısı 109’dan 921’e çıktı.

-Tescil başvuru sayısı 160’tan 723’e yükseldi.

-Avrupa Birliği’nde 7 ürün tescillendi, 24 ürünün tescil işlemleri devam ediyor.

-Dünyada yaklaşık 10 bin coğrafi işaretli ürün bulunuyor.